Video Talk今日精選︱大廚Eddy教雞腿去骨拆肉妙方 示範名店隱藏瑞士菜

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》9月29日（二）Video Talk精選節目表：

1. 【午市急CALL】十月股災重臨？古天后、唐牛授股海求生術

日期：9月29日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

內容：十月是傳統股災月，伴隨中美角力升溫，投資市場風起雲湧，在這個市況下如何自保？抑或別人恐懼時要貪婪？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛有乜最新部署？同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，就要留意下周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

2.【搵食Food Talk】大廚Eddy教路 手起刀落 雞腿去骨拆肉無難度 煮名店隱藏瑞士菜

日期：9月29日（周二）

時間：8:30pm - 9pm

示範嘉賓：Eddy Leung

內容：時常看到廚房新手或是煮婦們上網求救，「雞腿要怎樣去骨？」

「為甚麼起出來的雞肉岩岩巉巉？」

「怎樣去骨才能保留更多肉呀？」

「應該從哪裏下刀？」

如果你同樣有這樣的疑問，就要留意今集《飲食男女》Video Talk直播。

我們找來大廚Eddy Leung直播開班，示範怎樣把雞腿起骨拆肉，更會用去骨雞髀肉烹調一道名店隱藏的瑞士名菜。

當然直播期間，Eddy會即場回答大家在烹調上的疑難雜症，讓大家掌握技巧，隨時都能化身為家人至愛的廚神。

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《果燃台》9月30日（三）Video Talk精選節目表：

1. 體Channel︱ NBA總決賽「火」「湖」爭霸 丘雨勤、蔡再懃、李嘉耀、宗銘達分析戰局

日期：9月30日（周三）

時間：9pm - 10:15pm

主持：丘雨勤（NBA評述員）

嘉賓：蔡再懃（19年甲一MVP、滿貫後衞）

嘉賓：李嘉耀（前南華教練）

嘉賓：宗銘達（遊協教練）

內容：今季NBA季後賽來到爭霸階段，湖人西岸決賽順利淘汰金塊，自2010年再闖總決賽；東岸方面，以第5種籽出線的熱火，繼續黑馬本色，淘汰東岸一哥公鹿後，東岸決賽再淘汰三哥塞爾特人，2014年後再闖決賽。「火」「湖」首度在總決賽交手，焦點落在湖人前鋒勒邦占士身上，「大帝」在11至14年曾領熱火4度殺入總決賽，當中兩度奪冠，今次則穿上紫金兵團球衣倒戈。熱火則靠占美畢拿領軍，配合一批冒起小將如艾迪巴約、希路、鄧肯羅賓遜等，挑戰湖人。

7場4勝制總決賽，將於香港時間10月1日9:00am展開首戰，今集【體Channel】由資深評述員丘雨勤任擔任主持，上年甲一MVP、滿貫後衞蔡再懃、前南華教練李嘉耀、遊協教練宗銘達擔任嘉賓，一齊同大家分析總決賽形勢，以及總結塞爾特人、金塊兩支出局球隊問題等。

2. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】提防手提電話監控

日期：9月30日（周三）

時間：10pm - 10:30pm

主持：方保僑、何宛珊(表妹）

嘉賓：楊和生（資訊保安專家）、蔣志輝（私家偵探社「一目偵信」社長）

內容：一直有消息指科技公司會向各地執法機構出售破解電話資料的服務，例如以色列的Cellebrite有傳曾幫FBI破案，早前也有報導指瑞典公司MSAB曾向香港警隊提供相關技術。到底電話資料是否很容易被破解？除了破解之外還有沒有其他需要慎防的監控技術？《10點搞邊科》請來資訊保安專家楊和生和私家偵探社社長蔣志輝探討相關議題。

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