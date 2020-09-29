陳柏宇未有怪責媽媽安排入住兒童之家 望女兒令婆婆解開心結

陳柏宇（Jason）最近與78歲的阿婆參與ViuTV節目《玩‧謝我阿婆》，節目昨晚首播，他帶着婆婆去台南旅行，其間兩婆孫玩半空韆鞦兼挑戰世界最長的透明滑梯，他坦言從小都未見過婆婆去玩：「我希望可以更加了解婆婆，可以同佢嘅感情再好啲，可以追番呢10幾年，我返咗香港冇同佢一齊生活嘅時間。」對於Jason來說，婆婆是他人生最重要的人，在他3歲的時候，爸爸媽媽決定離婚，安排了Jason入住兒童之家，直到7歲跟婆婆移民加拿大，婆婆在當地發展肉糉批發生意，擔起頭家，Jason覺得當年婆婆孭起頭家很辛苦，所以今次實行要與婆婆「玩番夠本」。

在今晚播出的一集，婆婆被問到Jason入行做歌手，她坦言覺得開心又擔心：「我擔心呢度係大染缸，但係見到佢入咗行10幾年，都好循規蹈矩，我都好安心。我睇到佢喺紅館開演唱會，見到賣到滿座，好安慰同開心，嗰陣我都聽咗2場，喺我心目中，佢係好叻嘅孫，所以我會引以為榮。」至於在明晚播出的第3集，Jason與婆婆探訪台南的兒童之家，Jason鼓起勇氣與婆婆談到小時候在兒童之家生活的事，婆婆表示當年不知道Jason媽媽的安排，知道後感到非常肉赤，為了彌補，她經常和Jason外公接孫仔到外邊玩耍。

其後Jason說：「我冇嬲過任何人，從來都冇同媽咪講番呢件事，因為冇啱嘅時機同理由，好難將舊傷口再揭開，更加唔想睇到媽媽傷心嘅樣。每個人都會犯錯，每個人都希望有改過嘅機會，如果因為人哋犯錯而受傷嘅人，能夠學識原諒，我都覺得開心。希望自己生咗個女，能夠畀媽媽感受多一次由細到大照顧一個小朋友嘅心情，從中解開心結，原諒自己。細個嘅經歷絕對影響自己照顧女兒及教導女兒嘅方法，明白要畀小朋友無限愛、無限體諒、無限原諒。」

節目播出後，有網民留言：「藉着和婆婆去玩，也是表示孝心一種，能夠大家咁融洽冇代溝好難得，婆婆好開心。」「婆婆好大膽呀！兩婆孫真係開心囉！」「完全睇唔出佢成80，仲要好大膽，畀個like你！」

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