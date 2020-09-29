楊千嬅送藍店美心月餅遭網民笑出手低 汪明荃「關公」上身力撐

中國人最講禮數，尤其中秋節就到，向親友贈送月餅果籃當然唔少得，而屹立演藝圈多年的阿姐汪明荃，以她殿堂級的身份，當然收到不少後輩藝人送贈的禮物。講求禮數的阿姐，每逢收到禮物，通常會post上網致謝有心人，日前她在IG貼出收到的月餅禮盒，當中包括Stephy鄧麗欣自家品牌的月餅，以及千嬅所贈的藍店美心白蓮蓉月餅。

所謂物輕情意重，送禮都只是講求心意，可是，當阿姐post完千嬅的美心月餅相後，卻引來大批網民留言恥笑，指以阿姐的級數，貴為樂壇天后級的千嬅送盒通街都買到的月餅，未免有點求其和慳水慳力，有網民甚至將她收到各大名牌的月餅和阿姐的做比較。指千嬅就食Dior，送的就是美心，質疑她「闊佬自己，孤寒人哋」。不過有網民亦代千嬅解釋Dior那盒月餅可能也是美心製造，只是包裝不同而已。

送盒月餅引來關公災難，相信千嬅和阿姐亦始料不及。阿姐事後火速在IG為千嬅「撲火」，晒出千嬅贈送的Gucci Tee和Bling Bling鑽石耳環，留言：「較早前（9月3日）接受千嬅邀請，參加拍攝『千言·慢煑』，分享生活點滴，大家認識了很久，相當熟，所以天南地北無所不談，尤其在抗疫期間，千嬅學烹飪，整蛋糕，真的叻！內容大概在10月中就會睇到，她知道我鍾意Gucci，送上新款T-Shirt及Bling Bling鑽石耳環多謝我喎！好靚！」

阿姐強調千嬅有送贈名貴禮物，不過由於「硬救」有點明顯，不少網民偵探上身，輕易突破「盲腸」，指阿姐既然是在月初收到禮物，何解到今日才多謝千嬅。有網民更說：「加埋個日期兼標明較早前，薑果然是老的辣」、「阿姐算唔話得，出個post嚟幫佢」。

其實阿姐和千嬅雖然年紀差一截，但二人相識多年而且十分老友，16年前阿姐便在千嬅演唱會上擔任嘉賓，當時她還翻唱《少女的祈禱》，除了獨特的「粵劇腔」外，她一身和式東洋裝扮加上造手，都是經典中的經典，她在演唱後還表示：「我淨係去倫永亮嗰度，學咗3堂呀！」令到一直在旁聽阿姐唱live的千嬅感動爆喊！

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