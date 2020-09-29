傳「黑豹」查特域克成功留種 遺孀現正陀B

Marvel英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）上月28日因大腸癌病逝，終年43歲。近日有傳聞指，黑豹離世前成功令太太Taylor Simone Ledward懷孕，太太現正養胎。

消息人士指，查特域克成功留種令Taylor陀B：「查特域克想要小朋友，Taylor都想，他們也一早知查特域克將會離開，他令Taylor懷孕並不出奇。」據指最近Taylor體重增加，雖然不多，但身邊人都指：「對呀她看上去就是懷孕了，她之前瘦得多。」但因為Taylor一向作風低調，至今仍未回應傳聞。另外，英國女星施安娜美娜（Sienna Miller）近日接受訪問，就指自己早前與查特域克拍攝《曼克頓封暴》（21 Bridges）時，身兼監製的查特域克竟拿出自己部份人工來補貼她的片酬，令她非常感動。

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