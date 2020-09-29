劉德華前日59歲生日，他透過官網「華仔天地」與各地的「家人」粉絲歡度生辰。華仔去年於新加坡演唱會和粉絲慶祝，但今年因疫情，只能在網上跟大家見面，華仔希望未來日子能多辦網上見面活動互動。片段中，華仔甫見三位樂手即表現雀躍，因已有一段時間沒一齊夾band，眾人說說笑笑，場面溫馨。而身穿牛仔外套、摺腳褲現身的華仔狀態大勇，他調皮地說：「疫情期間，每日喺屋企瞓足十小時，精神爽利。呢個大日子當然生龍活虎！」

憑歌寄意《心只有你》

華仔在生日會上唱出多首金曲，《一起走過的日子》、《再說一次我愛你》及《心肝寶貝》等，其間唱到《心只有你》時，他更感觸哽咽，感謝歌迷多年來的支持：「從1988年成立歌迷會那一刻開始，我可以話你知，我就係世界上最幸福嘅人。」除了耳熟能詳的歌曲，華仔亦演繹全新創作歌曲《繼續美麗》，再一次給粉絲留下美麗的回憶。

今次生日會請來一位「家人」代表與華仔傾偈，華仔對「家人」可謂有問必答。提到因為租約期滿，華仔天地要搬家，他說：「雖然搬家，但種種一切都冇變，我對你哋不變，肉麻說話唔會講，只會唱！」接着以《肉麻情歌》送給粉絲。

農曆準備送紅雞蛋

華仔稱在網上看到很多粉絲轉發的相片和影片，感覺很窩心：「睇住過往嘅相片同影片，好美麗嘅回憶！」華仔更幽默地叫粉絲繼續post其相片及影片，讓世界各地的人都看見他的蹤影。事事親力親為的他，當日為自己準備蛋糕，與工作人員及樂手一同合唱。而下周日是他的農曆生日，屆時會準備紅雞蛋送給工作人員。此外，華仔好友劉嘉玲也特地在社交平台貼出二人合照賀華仔生日。