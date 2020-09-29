家人早知喜訊丨張寶欣爭做家姐張寶兒伴娘 楊埕製作公司蝕大本

張寶兒胞妹張寶欣和楊埕、洛兒、吳偉豪今日在九龍塘又一城出席護膚品宣傳活動。楊埕早前與前男友捲入桃色糾紛，事過境遷，如今正式投入工作，她經營製作公司兩年，今日主辦活動，她慨嘆：「之前疫情下蝕足8成，現時好少少，之前冇生意 keep住一星期去滑水玩音樂，適者生存，冇得怨天怨地。」

張寶兒早前與男友袁偉豪公開在加拿大求婚片段，浪漫一刻家人早已收到喜訊，妹妹張寶欣喜悅說：「好開心，恭喜佢，求婚當日屋企嘅group都講咗，但當其時佢哋喺加拿大，想低調所以冇講出嚟，超級開心。」至於婚宴籌辦方面，張寶欣指疫情下暫未有落實計畫，但她希望成為伴娘之一。張寶欣亦蜜運中，透露與結識不久圈外男友拍拖，但暫未有喜訊分享。張寶欣雖然也曾參加選美，但近年已淡出幕前，邁向女強人經營網上平台代理生意，營運一年有正數，笑言：「都係興趣，但好開心搵到飯食。」稍後有意發展自己業務，籌劃自家品牌推銷健康營養食品。

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