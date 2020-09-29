陶傑批評歐陽娜娜唱革命歌曲 網民翻其父歐陽龍國民黨身份

台灣藝人歐陽娜娜與張韶涵，近日因參與央視「十一國慶」晚會獻唱《我的祖國》，引起軒然大波，被不少台灣網民質疑，要求剝奪兩人國籍。日前陸委會強調若涉及違反兩岸條例，將依法查處，而台灣文化部亦回應，目前有關單位正蒐集相關事證，若證據確鑿，最高可罰50萬新台幣。今日歐陽娜娜現身北京機場，一身黑衣、黑帽、黑口罩的她，面對攝影鏡頭一言不發並低着頭，木無表情，對任何提問未有回應。

有才子之稱的香港資深傳媒人陶傑，今日在社交網發文，談及歐陽娜娜事件。他指《我的祖國》是中國六十年代電影《紅日》的插曲，亦是革命歌曲，而《紅日》是改編自同名革命小說，講述1947年中共於山東一役殲滅國軍，並槍殺74師師長、有「鐵血師長」之稱的國軍張靈甫經過，而張靈甫死後，蔣中正（蔣介石）將其靈位供奉在台北忠烈祠，陶傑更指張靈甫的遺孀至今仍在世。

陶傑除了談歌曲的背後故事，更提出一點就是歐陽娜娜的父親歐陽龍曾是國民黨發言人，陶傑寫︰「國民黨高級幹部的女兒，來北京慶祝中華人民共和國國慶，並高歌慶祝曾經殺害張靈甫師長之役的歌曲，很明顯，這是中方對馬英九這一代不懂歷史的國民黨黨徒的羞辱。」他感慨蔣先生在天之靈，看見國民黨的二、三代，不知有何感想。

今年20歲的歐陽娜娜，年幼時學習大提琴出色，曾以12歲之齡在台灣開演奏會，成為台灣史上最年輕的獨奏家。其父歐陽龍是資深演員，其母傅娟亦是電視劇演員，而她的姑媽就是著名歌星歐陽菲菲。歐陽龍曾一度從政，早年他曾是國民黨員，於2002年脫黨後參選台北市議員，並以高票當選。

近日有台灣網民亦翻出其舊作，指歐陽龍曾演出電視劇《藍與黑》，他在劇中演反共份子，並列出他說過的對白︰「我是堅決反共的，當然要跟着政府走。」如今其女兒歐陽娜娜卻為了賺人民幣，在對岸高歌革命歌曲，被網民嘲諷︰「結果現在歐陽龍親手送女兒去投共！」

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