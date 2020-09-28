香港電影金像獎昨日公佈因武肺疫情關係，明年的頒獎禮破天荒延期一年，至2022年才兩屆合併為一屆舉行。其實今年上映的電影寥寥可數，比較有機入圍的暫時只有林嘉欣主演的《死因無可疑》及鞏俐主演的《奪冠》等，不過要拖多一年才逐獎，對於兩人爭影后來說，無論宣傳和聲勢等都被時間削弱，可謂非常輸蝕。

因武漢肺炎疫情影響，原定於今年4月舉行的「第39屆香港電影金像獎」，已改為5月於網上直播公佈得獎名單，是金像獎首次沒有實體頒獎禮。金像獎昨日公佈，鑑於疫情一直在變化，加上戲院曾兩度停業，原本排期上映的電影亦因此延期，經商議後，決定將原於明年舉行的「第40屆香港電影金像獎」頒獎禮，延至2022年才舉行。下屆金像獎將會包含今年及明年符合入圍資格的電影，並將於2022年首季進行投票及頒獎儀式。

金像獎主席爾冬陞昨日表示，因上映影片數量及市道問題，而且在疫情影響下電影籌備工作受到重大影響，最後大會無奈作出決定。問到金像獎40周年是大事，延期會否失去代表性，爾冬陞說：「就特別情況而延期，絕不影響金像獎的公正性及代表性。」而原本金像獎董事會今年要改選，他則表示仍由現屆董事局成員負責。

電影人嘆遺憾

今年已上映及將上映的港片暫時只有20多部，包括賀歲片《家有囍事2020》、《乜代宗師》等。5月戲院停業後上映的電影，則有林嘉欣、黃秋生主演的《死因無可疑》、《熟女愛漫遊》等。7月至上月，戲院第二度停業，直至本月初戲院才重開，將上映的新戲有陳可辛導演、鞏俐主演的《奪冠》，文念中執導的許鞍華紀錄片《好好拍電影》及黃修平導演的《狂舞派3》，將於年尾上映的就有劉德華的《拆彈專家2》、鄧麗欣的《殘影空間》等。鞏俐在《奪冠》中扮演中國女排傳奇人物郎平，演繹得維妙維肖；林嘉欣更為《死因無可疑》增肥10磅，又以真白髮示人，兩人原本同樣被看好入圍下年金像獎影后，現在兩屆合併，她們要拖一年才爭獎，聲勢是否如即屆上映的電影，故相當輸蝕。

對於金像獎延期，高先負責人Winnie昨日接受《蘋果》訪問，她表示：「有點遺憾，感覺香港電影將會消失了一年，明年更沒有談論話題，不過尊重大會的決定。」Winnie亦坦言「兩年合併一屆」其實對今年上映的電影有點不公平 。

紀錄片《好好拍電影》導演文念中，前年憑《無雙》獲得金像獎最佳服裝造型，被問到金像獎延期會否有影響？他坦言：「冇影響，感想係可惜咗今年本來有機會入圍嘅新導演同好作品，我哋紀錄片根本冇打算有乜獎項！」導演黃修平則表示：「期望2022年金像獎在一個更好的香港下舉辨，大家加油！」至於執導《二次人生》的新導演何力恒就感到失望：「確實有點失望，不過尊重大會的專業決定。」

明年陣容強勁

數到將於明年上映的電影，早前香港國際影視展就預告有已故導演陳木勝執導的《怒火》、古天樂主演的《明日戰記》及《尋秦記》、鄭中基自導自演的《阿龍》，還有麥浚龍執導、金城武主演的《風林火山》、郭富城主演的《斷網》、林家棟主演的《手捲煙》等。還有多部完成拍攝的電影包括梁朝偉、郭富城的《風再起時》、七大香港名導林嶺東及杜琪峯等合作的《七人樂隊》、吳君如主演的《媽媽的神奇小子》等，比起今年的電影陣容強勁得多。