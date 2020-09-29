陳欣妍性感上陣賺外快 與男友沈震軒感情穩定默認同居

陳欣妍近日在疫情下發巿，接連有新工作，今日到火炭拍攝美容廣告，她身穿運動bra top露腰姿性感獻身，並說：「工作唔介意性感，尤其拍電影，三點不露就ok，主要睇意識形態。」

為了今天性感上陣，陳欣妍大為緊張，自稱為食的她說：「我平時好大食，亦好鍾意食零食，為咗今日戒食飯兩日，平日好鍾意食飯。」近日接二連三有新工作，她說：「都係一個開心價，好滿意疫情間，仲有人搵我做嘢，有工開已經好開心。」笑言希望吸納更多食品廣告。

早前被雜誌捕獲陳欣妍與男朋友沈震軒進展同居生活，早已被男友私有化。陳欣妍稱和男友拍拖3年感情穩定：「拍拖一段時間唔係一個秘密，大家公開咗，好正常冇乜嘢。」間接承認同居，還說：「我哋成日都見面，冇分咁清楚，但我好開心佢見證3年來我工作成長，我哋初相識時候我只係啱啱出道，冇咁多人認識，希望第日大家都可以Focus我嘅工作。」

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