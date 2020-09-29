吳秀波婚外情被封殺3年 忍痛割價求售美國豪宅

吳秀波與陳昱霖前年9月被爆出婚外情醜聞後，形象插水，遭大陸官方封殺，演藝生涯已完，縱使期間他有參予公益活動以圖改變形象，但仍然沒有獲得解封。近年生活變得低調，偶然會相約友好喝酒或唱K，生活倒算寫意，不過近日有消息指他放售市值約600萬美元（約4,680萬港元）美國豪宅，而且是割價求售，可惜依舊賣不出。

2015年吳秀波和妻子何震亞以550萬美元（約4,290萬港元）的價格購入洛杉磯San Marino市這棟房子，購入之後，他簽署了放棄產權的聲明，將房子完全歸在妻子名下。一年後他們申請改建房子，但市政府以該棟豪宅為歷史建築為由拒絕改建。吳秀波花了2年的時間和政府打官司要重建，最終勝訴，但是如今還沒動工就已經掛牌出售。本月初售價為588萬美金（約4,586萬港元），20天後將價格下調到528萬美金（約4,118萬港元），降價468萬港元，擺明蝕讓，如此急放，網民頗好奇他是否財政出現問題，但據知情者透露，估計他當紅時期賺了不少錢，經濟不會有問題，反而是近年中美關係緊張，夫妻倆想把美國資產盡快出售。

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