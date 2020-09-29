絕種好男人丨39歲趙正錫樂做跟得老公 陪Gummy上產後瑜伽班

現年39歲的韓劇《機智醫生生活》男星趙正錫，2013年與主唱神劇《太陽的後裔》OST的39歲女歌手Gummy拍拖，拍拖多年一直恩愛的兩人，終於在前年10月拉埋天窗，女兒更於上月出世，趙正錫及Gummy升呢做父母。

現時專注家庭的趙正錫及Gummy，近日就被網民捕獲到，據悉Gummy為了產後修身就去參加瑜伽班，而趙正錫怕愛妻覺得孤獨，更全程陪同並貼心照顧Gummy，引起不少女網民大呼羨慕，趙正錫更被封為絕種好男人。

另外，「2020年度品牌大獎」日前公開得獎名單，於55萬名消費者的投票中，趙正錫憑《機智醫生生活》獲封年度男演員，他為該劇演唱的OST《Aloha》就封年度OST，而《機智醫生生活》則封年度電視劇，力證劇集的高人氣。而Gummy亦早已產後低調復工，為SBS新劇《喜歡布拉姆斯嗎？》獻唱OST《歌唱吧，讓你聽見》，令fans十分期待。

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