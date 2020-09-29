鍾麗淇訂立遺囑保障女兒安全：唔想有任何機會擔心

鍾麗淇（Margaret）在2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，婚後育有大女Isabella和細女Michela，但大女在6個月大時被醫生確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，以及曾被診斷活不過兩歲，不過Margaret一家並未有向命運低頭，依然細心照顧，現時Isabella已經9歲，更獲心儀特殊學校取錄。

因為要照顧Isabella的關係，鍾麗淇和老公寧願放棄旅行，都不願放低女兒，直到近年Isabella的情況穩定，Margaret去年與老公出國旅行兼慶祝結婚周年紀念，她早前接受曾志豪和貴花田為港台主持的節目《瘋Show快活人》訪問，提到去年與老公出國過二人世界，Margaret坦言出發前做足準備，將所有可能發生的情況及應對方法，鉅細無遺表列出來，例如大女在驚恐下會誘發抽搐，假如外傭姐姐不在旁為她打針，必須立即「call 白車」送大女去醫院，除了在家中每個角落貼示應對指引，她更坦言出發前訂立遺囑：「結咗婚咁多年，我哋兩個都未試過一齊出去，如果飛機失事，我哋有乜事，咁邊個照顧小朋友？我要搵律師寫定 will(遺囑)，我唔想有任何機會擔心。」

Isabella從小到大都經歷不少難關，Margaret坦言這些年來落淚的次數不少，回想首次情緒崩潰是大女在深切治療部被急救，家人只能在外等候，當時她充滿無力感：「嗰陣好似拍緊戲咁，我喺出面拍門大喊，感覺好似發夢。」直至大女情況穩定下來，看到Isabella身上插滿喉，一直在旁支撐着她的老公不禁痛哭並大呼：「我係咪做錯嘢！」Margaret當刻醒覺夫妻是一種互補的關係，在家庭中生活中，大家不單互相扶持，也會在對方面前情緒失控：「我老公係一個大好人，心地好好，又愛家。我哋平衡嘅唔止係性格，喺相處過程都好留意對方，呢份感情真係一生一世。」

不過作為一個照顧特殊病患兒童的家長，在日常生活中，難免會遇到不友善的目光，不過Margaret已經學懂以笑面對各種目光，記得當年與坐輪椅的母親到長洲遊玩，有一個媽媽見狀突然走近向其小孩說：「你曳嘅話就要坐輪椅㗎喇！」當時Margaret感到氣憤，冷靜過後，她啟發家庭教育重要，她明白特殊需要兒童的家長會害怕別人的目光，但認為家長不需感到自卑：「你就照常帶小朋友出街，我哋作為家長嘅責任都好重要。如果遇到有人好奇注目，甚至竊竊私語，我會主動示好、直接面對，歡迎對方行過嚟了解個女。」

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