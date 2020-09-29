李蕙敏本周50歲生日 張可頤為其預祝「入五」

於10月4日便正式「入五」、踏入50歲的李蕙敏（Amanda），今日在IG分享其好友張可頤（Maggie）聯同數名友人為她預先慶祝50歲生日的照片。從相中可見李蕙敏身後外望是港島維港景色，是夜Amanda身在尖沙嘴海港城一間餐廳，享受今年生日首餐生日飯，Amanda在帖文中說：「謝謝好友的美意，舞台劇《但願人長久》造就了我們的友誼，第一頓生日飯，身心皆豐盛（係一定會更豐滿），太滿足！」Amanda接受《蘋果》電話訪問，她回應：「多謝!一句講哂Grow Gracefully ! 盡做每一天!願望是愛我及我愛的人都平安，健康!」

李蕙敏去年與張可頤、謝君豪及江美儀等，合演張之珏執導的舞台劇《但願人長久》，二人繼而成為好友，Amanda與Maggie亦不時一起茶聚建立友誼。此外，Amanda月前出席宣傳活動透露，因為肺炎疫情影響，令她數個月沒有工作，但她可以專心每天陪伴2歲的養子玩。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！