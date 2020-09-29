狗仔出更丨關菊英去年傳驗骨髓 再次出入養和聲稱探病

62歲的關菊英自從在2018年與好拍檔夏雨、李司棋和米雪等人演完舞台劇《秘密》後，她表示會暫停拍劇，希望好好享受人生，但去年年初有傳菊姐身體不適，經常出入醫院及抽取骨髓，其後菊姐大方表示因發現身體有點問題而去了驗身，幸好經檢驗後並沒有大礙，她還稱自己行得走得，又去得旅行，多謝大家關心。

不過，《蘋果》日前在跑馬地養和醫院見到菊姐，當日下午4時半左右，戴上白色口罩的菊姐手執一個黑色環保袋，從醫院正門離開，身邊未見其同性密友周偉利（Willy），她穿插車與車之間急步行上守候多時的七人車。問是否睇醫生？她邊上車邊說：「唔係，係探人。」再問近期的身體狀況如何？她點頭說：「OK！」接着司機閂車門開車離去，返回位於黃泥涌峽道的新居。見她精神奕奕，相信身體沒有大礙。

《蘋果》在數天後再於養和見到菊姐，今次同行還有同性密友Willy，當日下午2時10分，二人一同乘坐七人車抵達醫院，見菊姐先行下車，並站在車旁等Willy，Willy手上拿着兩個檢驗樣本瓶，兩人進入醫院後，Willy先將檢驗樽交到地下的門診部位置，而菊姐則邊排隊等lift邊等Willy，待Willy交樽後二人再次到隊尾排隊，非常守秩序。二人逗留約20分鐘便雙雙離開，Willy先登上七人車，隨後的菊姐被問到是否來探病？她只簡單回答：「係呀。」便匆匆登車離去。

近年淡出娛圈的菊姐，過着半退休的生活，雖然減少了幕前演出，但依然努力keep好身體，希望以最佳狀態示人，她曾透露每日要步行至少一小時外，還會做gym、玩瑜伽及學拉丁舞，飲食亦以清淡為主，包括喝大量水及食大量蔬果，最重要是保持心境開朗。

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