黃明志曾撐港逆權運動以蜘蛛俠作榜樣 諷刺時弊變大馬「通緝犯」

37歲大馬歌手黃明志憑專輯大碟《亞洲通話》，入圍第31屆台灣金曲獎最佳國語男歌手及年度歌曲獎，頒獎禮將於本周六（10月3日）舉行。黃明志出道13年，今趟是他第3度角逐歌王，早前他接受台灣《蘋果新聞網》訪問時直言︰「不是開玩笑的」。對於日常透過創作諷刺社會時弊，因而招惹麻煩，他借用《蜘蛛俠》電影系列中的名句「能力越大，責任越大」自勉。

黃明志早在7月就去到台灣，14天檢疫過後，等待出席下月初的頒獎典禮，原本今次父母同行，但因為想到回大馬要隔離，因此作罷。談到他不吐不快的性格，透過音樂作諷刺，因而經常得罪人招惹麻煩，進出警局變成家常便飯，他形容自己是大馬的「通緝犯」。2018年起他因為有官司在身，所以每次出入境，都要先到機場警局報到，他笑說︰「就算你不去，警察還是會抓你，我就先『自首』。」去年他在家鄉舉辦跨年演唱會，被主辦單位以「合作無法達成共識」取消，他集資買回演出，被告誹謗並要求賠償約1,850萬元，情況令他有點擔心，黃明志直言︰「畢竟對方有背景，我家很普通，這官司一打可能會是好幾年。」

除了音樂創作，他去年還拍了兩部電影，其中一部電影《BABI》探討種族歧視及校園霸凌，由真人真事改編，入圍泰國國際電影節及ARFF環球國際電影節（柏林）影展，但在大馬不能上映，就連早前放在YouTube的預告片，亦接到警告電話，要他關閉大馬地區觀看權限。黃明志話這些議題在大馬相當敏感，「我只是放預告片，就有朋友被威脅，拜託別人打電話來求我。」他表示有人可能覺得大馬有種種限制感到詫異，但事實很多地方都這樣，反而台灣是奇葩，他說︰「有人曾問過我，對台灣創作的最大感想，是言論自由以及出版自由，這對創作人是最重要的，亞洲目前只有台灣這麼自由，其他都是假自由，所有的創作在這裏，才是真正可以創作的地方。」

黃明志的作品向來言之有物且敢言，今年4月推出的新歌《我們的海闊天空》更表露無遺。歌曲不單向香港樂隊班霸Beyond致敬，MV中更撐香港逆權運動，MV開首播出香港的夜景，打出字幕「這是我們的最後一片海闊天空」，畫面有戴口罩的手足、催淚煙、奔跑逃走的人們，配上歌詞：「他說他離開，是因為敵不過也戳不破」、「抵不過這浪潮」，觸動當時抗爭中香港人的感情。在YouTube上載短短18小時，已有逾17萬點擊，網民留言讚他︰「沒有選擇走去舔共」。

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