女神蒲頭丨全智賢齊蔭頭出巡 孖朱智勛為《智異山》開工

現年38歲的韓國女神全智賢自從2016年拍畢《藍海傳說》後，今年曾於《屍戰朝鮮》第二季中驚喜亮相，而女神早前已落實孖《屍戰朝鮮》男主角朱智勛合作《智異山》，日前二人已低調開工，有網民更成功捕獲二人拍攝外景的情況，令一眾fans十分期待。

有網民在街頭捕獲《智異山》劇組開工，網民在FB上載照片：「等待全智賢，被困在熟人的店中（被鏡頭捕捉到就不要出來）通過窗戶看到了，也看到朱智勛了。他們正在前面拍攝《智異山》。」之後再有網民公開全智賢和朱智勛齊齊開工的照片，雖然照片拍得不是太清楚，但可見全智賢繼續以齊蔭頭開工，招牌長髮亦剪短不少。

《智異山》製作費高達320億韓圜（約2.1億港元），預計明年6月完成拍攝，並於明年下半年的周六、日在tvN收費台播出，全劇長達16集，每集有70分鐘。

另外，全智賢和朱智勛拍劇之餘，亦密密拍廣告搵真銀，兩人代言的服裝品牌亦先後公開他們的廣告硬照。

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