add名人時尚｜Salvatore Ferragamo VR 挑戰 MM6 置諸死地而後生

在春夏2021季度的米蘭時裝周上,看到多樣化的發佈,品牌加大力度嘗試以不同的方式呈現,加快時裝周新形態的發展速度,令米蘭時裝周暫時成為四大時裝周中一個較全面和多元化的正式季時裝周,Salvatore Ferregamo 、MM 6 等品牌的發佈會都跟以往的大不同,他們大膽挑戰外界對傳統時裝周的觀念,帶領大家從另一個角度欣賞時裝之餘,也帶來時裝以外的額外體驗。

【Salvatore Ferragamo】

百多年歷史的意大利品牌Salvatore Ferragamo時裝發佈今季以短片結合實體秀雙管齊下,品牌更貼心為不能在現在欣賞的觀眾們提供了VR眼鏡,希望為他們帶來同步且現場級的感觀體驗。

品牌以配飾鞋履起家,發佈會先播放短片暖場,找來《Call me by your name》的大導Luca Guadagnino操刀,拍攝全長10分鐘的短片,還有意大利名模MariaCarla Boscono坐鎮,不同模待兒在不同的場景之中追逐、偵緝,狀甚懸疑,他們的腳步聲也特別大,為的是以交代品牌馳名的鞋履系列,最後更來一個包袋大特寫。

系列的靈感源自緊張大師希治閣導演的電影,懸疑氣氛除了滲透在短片的劇情之中,也有在服飾的設計上呈現。品牌設計總監Paul Andrew解釋:「今年春季困在家裡的時候,我重溫了希治閣導演的經典電影,例如《神秘賊美人》、《鳥》和《迷魂記》。 這些電影有令人有置身於『真實的生活』之感。」當下荒謬的世界活脫就是希治閣電影中超現實的寫照,設計師對大師的想像力驚嘆不已,決定以時裝向其致敬,當中整個系列充斥着電影場境中的經典顏色,例如綠色、淡紫色、鮮明的黃色、龍蝦橙色和天藍色,與系列中其他顏色如:海鷗灰色、麻雀啡色形成對比。服裝上有綴上黑色羽毛背心和啡色半截裙,明顯是呼應《鳥》而來,當中尤以幾套不同顏色的套裝,酷似女主角戲服,加上VR的體驗,讓劇情與真實,現實與虛擬混作一團,完全表現了當下世界的狀態。

【MM6 】

MM6今季以短片發佈2021春夏系列,全長6分鐘短片經過精密計算,所有元素都貫穿着 「6」、「數字」的品牌特色,而當中也有不少與當下的混沌狀況語帶相關的暗示。雖然是短片,但品牌不忘混合舊有發佈的基礎,以白牆影樓為背景,模特兒就在前面不停交替。服飾以現在的new normal 為靈感,同時又考妙地呼應着品牌的錯視特色。衣服又像家居服又像上班服,但又可以是派對服,不少是重新演譯品牌的經典設計,如貼身連帽上衣、解構吊帶背心、白袍、肉色西裝等,模特兒不停在鏡頭面前變身。鏡頭一轉就是幕後環境,有樂手在吹奏,模特兒穿起了白色西裝黑手套,舉起了連在後面的絲巾,似要為開視像會議而設的「機關」。服飾上偶有印上打字機字體的服裝描述,品牌以採索未知而來,將尋常物品解拆以全新面目示人,如以巴黎咖啡室的白棉布椅套變成棉布短裙、投射圓點幻化成百褶裙上的印花,加上拍攝舖排的效果,令服飾有種疑幻疑真的感覺。配飾方面,女學生書包變成棉布手挽袋、大太陽眼鏡;超大單頭戒指形吊墜及肉色網紗首飾等。倒模方頭厚尼龍運動鞋,配有"6″字圓柱形鞋跟,軟皮平底鞋有密頭、露趾或露腳踭款式,最後模特兒以6字手勢接電話作結。

作為一個極致完整的發佈,片末以數目來交代所有台前幕後出現過的人和物,包括:「3日拍攝」、「1個導演」、「1公升咖啡」、「20粒止痛藥」等,非常徹合品牌「數字化」概念,將破碎的現狀,逐少逐少地從重新組合起來,比喻現代人重生的能力。

