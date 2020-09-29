JunJin節目晒恩愛 靚老婆被讚似王祖賢

韓國元祖男團神話的40歲成員JunJin，前日娶拍拖3年的空姐女友，成為神話第二位人夫。JunJin完婚前已孖住老婆拍攝SBS綜藝節目《同床異夢2-你是我的命運》吸金，節目昨日播出的最新一集中，公開了JunJin及老婆由相識、相戀的經過。

JunJin一直保護老婆，直到婚前公開婚照才讓老婆的樣貌曝光，而老婆的甜美樣貌亦立即引起網民熱議，《同床異夢2》節目組更大讚其老婆似經典電影《倩女幽魂》的女星王祖賢。JunJin又對老婆讚口不絕：「她不只有外在美，更有內在美，又孝順父母，是上天賜給我的寶物，猶如天使一樣。」老婆就指JunJin有時是很可靠的老公，有時又像煩人的兒子。

據JunJin透露，兩人是在友人聚會上認識，因為他對老婆一見鍾情而主動出擊追求對方，更大膽向對方表示自己想快點結婚、快點生小孩，JunJin老婆笑言當時都被JunJin嚇親，不過最終是由她率先向JunJin求婚。

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