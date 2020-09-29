張栢芝隔離完畢出關 送月餅派利是致謝意

張栢芝身為3子之母，養家責任一點都不輕，近日她再度返大陸開工搵銀，因受武漢肺炎疫情影響，她要留在酒店隔離14日，今天她在社交平台宣佈自己終於出關，適逢中秋佳節臨近，栢芝送上利是和月餅給照顧她的人，以示謝意。

從栢芝公開的相片中，看到她與4男4女工作人員，在深圳某酒店大堂合照留念，眾人手上分別拿着利是和月餅，戴上口罩和帽的栢芝，合照時舉起V字手勢，並留言：「順利出關，感謝所有醫護人員和酒店工作人員的照顧，願大家一切都好。」

栢芝日前為了開工返大陸，她一抵達酒店，便全面消毒房間用品，又放了消毒蒸氣機，做足防疫措施。在酒店足不出戶，栢芝也沒有讓自己空閒下來，除了不定時上載自拍照給fans止渴外，又會敷面膜護膚，她日前更拍下自學普通話的短片，她又跟網民說：「再給我多一點時間，我會努力把普通話學好。」已經40歲的栢芝仍然有心進修，自我增值。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！