黃曉明北京豪宅7年未轉名 遭人拿去抵押3度被查封

成龍入住了14年的北京豪宅因未完成過戶手續，房屋因地產商債務糾紛故被納入強制查封範圍內，搞到成龍與債權人要打官司。今日又爆出黃曉明位於北京朝陽區的豪宅於7年前以3,600萬人民幣買入，錢付了卻到現時還未過戶，結果房子被人拿去抵押，3度遭銀行查封，因此，黃曉明所付的3,600萬就要打水漂，他只好告上法庭。

黃曉明2013年與張昊龍簽訂了買賣合約時，張某只有13歲，因此，他父母委託授權張X翼代為辦理交易事項。當黃曉明按照約定支付了購房款3,600萬元，並且對房屋進行裝修後一直居住。不過因為黃曉明購買涉案房屋時，沒有北京購房資格，所以沒能辦理轉名登記，但為了交易安全，只好交由母親辦理了抵押登記手續，抵押權人是黃母張素霞，抵押人則是張昊龍，被擔保金額為3,600萬。後來到3年前房子已升近億元大宅，黃曉明數度要求張某盡快搞清轉名手續，但張某卻避而不見。

直至2017年12月21日房子被山西長治某法院查封，因張某曾向銀行借款，並以該房子拿去抵押，後因沒有在限期內還款，銀行就向法院查封房子，而且房子是被張某3度拿去抵押，所以曾遭3度查封，為保權益，曉明只好狀告今年已20歲的張昊龍。

法院經過審理後今日公佈判決，法院指黃曉明與張昊龍簽訂的房屋買賣合同有效，但是，因為該房屋多次被查封，而且，在本案辯論終結之前，還沒有解封，因此，黃曉明要求辦理的所有轉名登記手續請求是屬於事實上不能履行的訴訟請求，因此，沒有得到法院支持。換言之，他不能辦理轉名手續，但房子被判屬於他，不是借款人張某，銀行也不能強行拍賣該房子。

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