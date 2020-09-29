林曉峰孤獨度過50歲生日 貼文未獲前妻康子妮祝福

因為要到大陸工作，日前先到大陸入住酒店接受14天防疫隔離的林曉峰（阿Lo），昨日獨自在酒店靜悄悄度過其50歲生日，今年「入五」卻是離婚後首個單身生日，阿Lo於IG上載一張在酒店的自拍照，分享酒店得悉他昨日是其正日生日，特別為他送上蛋糕、朱古力及果籃等禮物祝賀。穿着便服，留有鬚根的阿Lo勉強擠出驚喜表情，似乎亦難掩近期婚變的低落情緒。

阿Lo在IG貼文寫着：「隔離第四日，平靜的生日，多謝曼哈頓曼驪酒店，送給我的驚喜。」根據酒店名稱翻查資料，該4星級酒店位於珠海巿，而阿Lo所入住的是複式套房，房內置有樓梯直達閣樓睡房，有足夠空間讓正在隔離的阿Lo四處走動及伸展。

阿Lo貼文後，其好友金剛亦留言祝賀，但卻未見過往陪伴他18載的前妻康子妮留下祝福語句。而上星期阿Lo、康子妮與兩名兒子聚首，一齊為細仔林熙慶祝16歲生日，相信兒子亦是為阿Lo預祝生日。

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