add名人時尚 | 重磅聯乘來襲 Yohji Yamamoto x 林寶堅尼預告曝光

近年時尚界的跨界聯名風潮持續不斷，一浪又一浪的重磅來襲，許多意想不到的聯名合作，在這個時代都變得有可能發生。

時尚品牌聯名頂級汽車品牌雖然不屬於新鮮事，但每次出現新合作，都依然會爆發出不少話題。繼早前Mercedes-Benz與Louis Vuitton男裝總監暨Off-White設計師Virgil Abloh聯手設計Mercedes-Benz G-Class，將經典車款變成奢華的潮流藝術品之後，近日再有時尚界聯名汽車品牌的新消息曝光，說的是日本時裝大師 Yohji Yamamoto 與意大利超級跑車品牌林寶堅尼（Lamborghini）的合作誕生。

在時尚界一向獨行獨斷的Yohji Yamamoto ，今年明顯活躍了不少，早前公佈與潮牌 Supreme 合作，已經引起不少迴響，這次與Lamborghini合作的消息，一樣話題性十足。雙方目前僅發佈了兩張圖片，一張圖片可以看到Yohji Yamamoto 的黑色美學與簽名字樣結合 Lamborghini 的徽標，另一張圖片則是黑底上注入紅白顏色、圓點、漢字等元素，相信合作強調車款將結合兩者的DNA。據知別注合作車款預計在 10 月尾正式登場，但目前仍有待更多詳情細節公佈，有興趣不妨留意一下。

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