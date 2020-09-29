金像獎延期丨林嘉欣尊重大會決定 戥導演老公不值

林嘉欣今日在尖沙嘴出席品牌活動，向來熱愛接觸大自然的嘉欣，她表示做大人要身體力行，才可教育小朋友，她說：「我哋會去沙灘執垃圾，小朋友唔會覺污糟，因為保護香港係每個人嘅責任。」

中秋節將至，嘉欣表示會留在家中食月餅過節。她又提到現時10歲的大女已長高不少，高度到她的鼻樑位置，她笑說：「喺呢個疫情，佢長高咗好多，佢可以着到我啲鞋，佢同妹妹啱啱返實體學校，佢升四年班，妹妹升二年班，佢話感覺好似一年班都未讀就升二年班，所以家長同小朋友都慘，要追返成績同功課，大家都辛苦。」

之前受到第三波武漢肺炎疫情影響，政府下令關閉所有戲院，不過當疫情緩和後，戲院重開，林嘉欣和黃秋生合演的電影《死因無可疑》亦可再度上映。對於香港電影金像獎昨日公佈，將明年的頒獎禮延期一年舉行，嘉欣表示：「對我嚟講金像獎一定係左度右度，大家討論過先有最後決定，今年少戲上，所以佢哋應該諗咗好多次先有呢個決定，我梗係尊重大會。」兩屆合併，屆時定必有很多電影參與，會否覺得輸蝕？她說：「我太鍾意表演，太鍾意戲劇，所以冇蝕唔蝕，鍾意嘅話，初衷係唔會變，唔關有冇奬同有冇提名。」問到嘉欣的老公、導演袁劍偉對金像獎延期有何睇法，嘉欣說：「佢就慘啲囉，我係演員可以咁放任，但佢放嘅時間比較耐，我問佢『你OK嘛？』，佢話尊重大會，係冇辦法之中嘅辦法。」

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