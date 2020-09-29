裕美送鑽鏈給林作工人 網民好奇：送給伯母的是甚麼？

林作和裕美認愛後高調拍拖，雖然林母表明態度拒裕美入門，但都無阻兩人晒愛，裕美更以男友名字開設珠寶網店，做了老闆的她，唔單止有錢買樓升呢業主，原來仲大手筆送鑽石頸鏈給林作工人做生日禮物，林作更拍片直擊過程貼社交網，有網民就好奇問：「送給伯母的是甚麼？」

林作在帖文中寫道：「我工人生日，佢送條真鑽石加18k金頸鏈畀佢。有錢就係任性。而我，由於整車財政問題，咩都畀唔到我工人。我媽媽則因孤寒問題同樣沒有表示。」原來裕美送自家出品的鑽鏈給工人姐姐，又可以幫網店做宣傳，片中見到工人姐姐收禮物時好興奮，猛講多謝。

裕美接受《蘋果》電話訪問表示：「我送咗一條鑽石頸鏈畀佢，因為工人姐姐每日做嘢幾辛苦，成日見佢做到手又腫腳又痛，想送啲比較名貴嘅畀佢，佢值得，嗰條鏈價值6、7千蚊左右啦。」

對於網民關心甚麽給林母，裕美說：「其實我唔係太知伯母幾時生日，坦白講我記人生日比較差，除咗記自己之外，好朋友都記咗廿幾三十年，如果我知道伯母幾時生日都會送，始終係林作媽咪，一定要送，呢個係少少心意，但送乜真係未諗到，其實都幾難諗，因為伯母乜都有。」

至於林母仍堅拒她入門，問到點搞好關係？裕美說：「我從來都唔會刻意諗搞好關係，因為我從來唔會討好人，順其自然，其實只要能夠有機會相處，好好傾吓偈，可能會唔同，但而家係連相處時機都冇。」

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