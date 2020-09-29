六藝人輕生丨竹內結子之死為藝人設求助熱線 木村IG豎拇指談天氣

40歲日本著名女星竹內結子星期日被發現在家中房間上吊，消息震驚亞洲演藝界，她於去年2月才再婚嫁年輕5歲的男星中林大樹，並於今年1月誕下兒子，還留下跟前夫中村獅童所生的14歲大仔，是今年繼真人騷女星木村花、三浦春馬、濱崎麻莉亞、蘆名星和藤木孝後，第六名輕生的當地藝人，接連傳來死訊實在令人惋惜，更喚起外界對藝人的心理狀況之嚴重性。

據報道指，在竹內結子離世後，當地特別為演藝界人士增設「生命熱線」，安排給有需要藝人求助。連日來，多位曾跟竹內結子合作的藝人包括草彅剛、阿部寬、徐若瑄、富永愛、大竹忍等也有公開哀悼，不過曾與竹內結子兩度合作的木村拓哉，近日如常更新IG，貼出其新作《教場2》的造型照，並寫：「大家今日如何度過呢？始終有直射日光是最好的...」木村除只談天氣外，又貼出豎起拇指的開心Emoji，雖然木村沒有公開追悼舊拍檔，但網民就回顧二人在2004年時拍《冰之驕子》時的幕後花絮，見到木村在對戲時作狀偷啜竹內，旁邊的竹內即出手擋住，場面溫馨又搞笑。

至於竹內結子的前夫中村獅童，因未有及時作出任何發表，還暫時關閉IG，被不少網民狠批薄情，熟悉他的演藝圈人士表示，中村獅童因對前妻的死訊太過震驚，暫無法平復心情發言。

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