區永權難忘嚴淑明金馬超激戰衣：真係好深刻

嚴淑明（Mandy）與區永權聯乘拍攝網上節目，分享入行的辛酸、養生與親子等話題，他們今天於觀塘拍攝，阿權更送上大束鮮花與蛋糕補祝本月11日生日的Mandy，令她大感驚喜。

兩年前二人經陳敏之的介紹而相識，他們笑言大家的共同點是曾經在台灣發展，阿權在台灣的電視看金鐘獎時看見穿上一襲透視裝的Mandy令他難以忘記，更坦言Mandy是心中女神，他說：「嗰時喺台灣發展，打躉冇嘢做就睇電視，見到Mandy喺金鐘獎紅地毯，少布到嚇死人，身形好弗又駕馭得好好，真係好深刻，成為大家成日都講嘅J圖。」Mandy回想當年這襲性感裝，現已成為經典，她說：「而家冇咁大膽去試嘞，嗰時做完金馬，金鐘獎大會就叫我大膽去做壓軸，嗰件係國王的新衣，裏面真係冇嘢㗎，直到而家都維持收視之最，成為經典，真係好難忘。」

另外，提到美容院之前與一女顧客的糾紛，Mandy指事件已落幕，她坦言自己太過善良，雖然是對方沒有申報有玫瑰痤瘡，不過她也幫對方付醫藥費，事件告一段落。

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