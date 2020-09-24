相逢恨晚丨馬米高茜利妹跨世代合作開咪 下月接棒「低智森」搞Talk騷

自封上一代DJ的茜利妹與新一代KOL馬米高，因為拍攝《蘋果》節目「懶茜廚房」成為朋友，二人早前更決定跨世代合作，齊齊開咪做Podcast及YouTube節目《茜米高開咪》，重點是話題大膽不設防，由娛樂八卦講到公廁文化、各行各業及兩性都有。

茜利妹接受《蘋果》笑訪問，笑言：「如果馬米高早出道20年，就係我嘅『直接競爭者』，因為我哋撞型，大家都係『醜醜樣叻叻地寸寸貢』，又鍾意講吓英文咁。」另外，茜利妹下月將會舉行個人Talk Show《灣仔粵語文化祭呈獻斜槓女皇過海》，她說：「有生之年可以做到區議會泵水嘅騷，都算成就解鎖，因為之前區議會選舉黃營大勝，贊助項目先有新氣象。」笑指自己其實是接棒「低智森」，她稱：「上次灣仔區議會係贊助《我和春天有個約會》DVD放映會呀，一套20幾年前舊片，DVD唔使50蚊，但唔明點解要用幾皮嘢搞個冇人睇嘅放映會囉！」

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