張敏與金牌綜藝導演飯局 有望久休復出《我就是演員4》

張敏近年潛心修佛，在大陸四處拜訪各大寺廟，又與莫少聰一起為佛寺做公益事務。當大家認為她不會復出娛樂圈之際，日前浙江衛視綜藝節目《我就是演員》總導演吳彤卻晒出與她合照，還留言：「小眼弟弟和回眸姐姐，您還是當年的模樣。」吳彤是大陸金牌綜藝導演兼製作人，之前曾做過作品有《中國好聲音》和《王牌對王牌》等受歡迎節目。據知吳彤正開始籌備《我就是演員》第4季，上月中他已經晒過與章子怡夫妻吃飯的照片，好明顯是希望子怡可以在新一季中再任導師，以增加節目吸引力，這個月又輪到約張敏吃飯，看來兩人有合作機會。

3季之中，還是第1季收視最好，因為有章子怡、張國立、吳秀波和徐崢4位嘉賓做導師，如果第4季有章子怡回歸，再加久休復出的張敏助陣，應該會有關注度。今日《蘋果》問過張敏，是否會在吳彤的綜藝節目亮相？她表示：「現在還不知道啊！只是一起吃飯，沒談公事！」

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