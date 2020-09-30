樂基兒瑜伽活動被迫暫停 時間用嚟陪一歲囝囝

樂基兒（Gaile）與林德信今天於中環出席法國運動用品品牌分店開幕禮，現場二人示範多個瑜伽動作，十分合拍，原來二人早已因瑜伽結緣，大家共同有一個瑜伽群組，疫情前一星期也會相約做瑜伽兩至三次，但疫情關係瑜伽活動也被迫暫停。見Gaile圓潤不少，提到日前被拍得一家三口到超市買餸，她說：「係呀，我成日會去買餸，我鍾意喺屋企煮嘢食，每星期都會一齊出去買餸，當係family活動。」喜歡烹飪的Gaile自言廚藝也可以，現時主力照顧家庭，尤其是花時間在一歲多的兒子Hunter身上，她說：「可能肥咗少少，自己冇磅，因為冇乜壓力，我會食好嘅嘢，但都會做運動，不過未必係好激烈嘅，行吓、跑吓步、做瑜伽，要攞個平衡，享受美食同埋運動，肥少少係可以接受嘅。」

至於問到何時追多個？Gaile說：「暫時冇，因為想多啲時間去照顧第一個先。」而明天中秋節，Gaile將會一家人去行山與午餐，屆時會準備燈籠與月餅跟囝囝過節。疫情下很久未有回美國探望家人，Gaile謂兒子會與在美國的家人視像談天，待疫情好轉才考慮坐飛機。

另外，林德信透露中秋節不是一個人過，他說：「今年好開心，因為唔使一個人食，之前公公因為腰傷入咗醫院，但係疫情關係冇得探，已經冇見兩星期，噚日佢出咗院，我諗住買一啲佢好想食嘅嘢畀佢，孝順吓佢。」

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