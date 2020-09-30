暮之戀丨86歲丁羽與陳文輝遺孀譜出戀情：同佢一齊好開心

有「音間皇帝」之稱的資深配音員丁羽（原名周日滔），2009年獲得金像獎專業精神獎，在行內備受尊重，人緣甚廣。今日傳出年屆86歲的丁羽去年再遇真愛，與大台已故「TVB化妝大師」陳文輝遺孀65歲黃婉芬（Deborah）譜出暮之戀，出席好友聚會均有影皆雙。

《蘋果》今日致電丁羽叔手提電話，接電影的卻是Deborah，她表示丁羽叔正午睡。當表明記者身份時，她大方接受訪問︰「拍拖？今嘅年紀仲拍拖，相處啫。佢住22樓我住23樓，同一幢大廈。你知丁羽叔咁大年紀，舊年發覺佢有唔舒服，大家咁近大家照顧下。其實咁嘅年紀，相處就係互相照顧，你明唔明呀。唔係已經嗰種.....而家都唔知點講。」被問到有否愛情存在時，Deborah笑言︰「咁都有，你都會欣賞呢個老人家，佢都係一個好好嘅老人家，同埋因為你見好多老人家，有時冇人睇佢，都好麻煩，好坦白。咁一齊出到去人哋講，咪笑下囉。我覺得清者自清，拍唔拍拖都係我同佢兩個人嘅事，唔需要同人交代。」被問到第二春時，她笑言已經歷很多春︰「情侶已經過晒，唔係我哋個把年紀。」

稍後丁羽叔回覆，接受電話訪問時心情大靚，對戀情直認不諱，他笑言跟Deborah一起很開心：「呢個年紀又唔係乜嘢唔見得光要偷偷摸摸。啲細路（子女）、身邊朋友都知道。我又唔係背住另一半去做啲乜嘢，大家另一半都走咗，大家互相有照應。」他表示閒時會跟Deborah行街食飯，被問到會否拖手行街時，丁羽叔只是笑而不答。不過他強調二人只住同一幢大廈，不同層數並非報道所講同居關係。

丁羽叔與邵氏化妝師歐陽淑蘭結婚幾十年，二人育有四名子女，可惜2015年卻傳出噩耗，太太歐陽淑蘭在睡夢中心臟病離世，丁羽叔拭淚送別愛妻，朋友亦希望幫他走出喪妻陰霾，經常約他跟圈中好友聚會，打發時間兼認識朋友。正所謂緣分在於隨緣，據周刊報道指，丁羽叔與陳文輝遺孀Deborah越談越投緣，加上他們同樣經歷喪伴之痛，感恩在此時再遇上人生知己，相知相惜，彼此珍惜這份情誼，身邊的朋友都替他們感到高興。

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