澳洲著名歌后Helen Reddy於美國洛杉磯逝世,享年78歲。其家人於Facebook發表聲明證實消息:「我們以最悲傷的心情公佈,我們的媽媽在9月29日下午於美國洛杉磯逝世。她是一位出色的媽媽、祖母與真正強大的女人,我們的心碎了,但我們知道她的聲音永遠長存,也感到安慰。」

Helen是一代歌后與女權主義象徵,名曲《I Am Woman》大受歡迎,另外代表作還有《Delta Dawn》、《Leave Me Alone (Red Ruby Dress)》及《You and Me Against the World》等等,她亦得過1973年的格林美最佳流行女歌手獎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!