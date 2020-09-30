電影《多啦A夢》預售票K.O.女排《奪冠》 元朗戲院最後今日營業？

明天10.1假期，加上後日中秋補假，令不少打工仔可享受4天連假，而一家大細最好的消遣，都離不開到戲院看電影。雖然限聚令仍然維持4人，可幸戲院入場人數已放寬至75%。在疫情持續下，戲院商都視今趟黃金假期為救命繩。繼《TENET天能》後，今次主打會是明天上映的動畫電影《電影多啦A夢:大雄之新恐龍》，同日還有以中國女排為題材的主旋律片、陳可辛執導的《奪冠》及宣揚大陸的電影《我和我的家鄉》。

《電影多啦A夢》事前都被院商看好，由於焦點所在，所以戲院都盡量開足放映場數。網上售票網顯示明天的預售情況，《電影多啦A夢》已售出過半，相反《奪冠》及《家鄉》的排片數量及預售情況，都不可同日而語，兩片相加都不及前者利害。

另外，疫症下戲院商好可能出現第二滴血。繼早前位於筲箕灣的L Cinema自7月15日停業後，至今仍未開業。而位於元朗的元朗戲院在，City Line的售票網，截至今日已沒有更新，戲院電話亦暫無人接聽，其實早在月前元朗戲院已有結業傳聞流出，估計今日好有機會是該戲院最後一日營業。

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