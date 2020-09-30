劉小慧為11歲高加索犬招親留後：好擔心佢有一日離開我

高加索犬體型龐大、忠心護主，有「犬中之王」之稱。住在飛鵝山的劉小慧和蘇志威，就養了一頭高大威猛神勇的高加索犬，取名BearBear，今年11歲。兩人視BearBear為家人，由於愛犬年紀漸老，小慧希望為BearBear留後，現公開為牠招親。

小慧接受《蘋果》電話訪問表示，「因為我住呢頭，成日有打劫爆格，所以屋企必需要有攻擊力強嘅狗先可以保護我哋。高加索係我養過最好嘅一種狗，以前係俄羅斯軍犬，繼藏獒之後，佢係全世界第二種惡犬，攻擊力好強，但佢有別於一啲惡嘅狗種，唔係一味得個惡，佢係好識得分朋友同屋企人，佢係好溫純，但當佢要攻擊就可以攻擊。」

BearBear已年屆11歲，屬於老狗了，小慧現在才為牠招親，「咁遲招親原因，因為香港唔多呢類犬隻，搵狗女更難，佢本身嘅身體狀況好好，陪喺我身邊一直唔覺得佢老，但呢一年見佢真係開始老，好擔心佢有一日離開我哋，好想留番佢嘅後代，承傳佢嘅性格。招親冇乜要求，高加索女就ok，就算最後未必配到種，但作為一個儀式，好似幫個仔搞派對，畀佢識一個女朋友，佢始終有走嘅一日，呢件事可以係我哋一家人同BearBear嘅回憶。」

相處多年，小慧視BearBear如兒子，「佢體重120磅，優點好乖巧、好純，當佢有需要護主，毫無疑問保護主人，就算攞住十把刀，佢都唔驚你，因為佢反應好快，好容易撞跌你，一二三K.O你。佢係一隻好聰明嘅狗，識得聽人話，有次裝修師傅嚟做嘢，BearBear一直睇實師傅，當師傅攞起架生袋，BearBear即刻吠佢哋，用前手撳師傅腳背，好惡『胡』，示意工人唔好攞架生袋走，但冇咬佢，師傅好驚大叫，工人出嚟叫BearBear走開，佢即放手行開；另一次發覺佢好醒目，因為屋企玻璃門只能夠一個方向開，佢出咗去入唔返屋，但識得用鞋攝罅，狗都識用腦。」

愛狗的小慧，曾養過很多不同品種的狗，對高加索犬讚不絕口，「我養咁耐狗，未養過一種狗識幾時咬人幾時唔咬人，但呢種可以作為家庭犬，佢對體積細過佢嘅人、狗、貓都好避忌好小心，而且好親近小朋友，所以喺外國呢種狗可以湊小朋友，唔止係工作犬或狩護犬。」

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