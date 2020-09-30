鍾麗淇立遺囑保障患病女兒

鍾麗淇（Margaret）於2010年與混血男友Nardone Ruggero結婚，兩人育有兩女，大女Isabella六個月大時被醫生確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，手腳無力發展遲緩，被診斷活不過兩歲，不過在家人細心照顧下，現時Isabella已九歲大，而兩夫妻去年見大女情況穩定，首次齊齊出國旅行兼慶祝結婚周年，早前她接受港台訪問時，透露出發前要做足準備工夫及立下遺囑。

Margaret先將可能發生的突發情況及應對方法，張貼在家中每個角落，教外傭姐姐處理，例如大女在驚恐下誘發抽搐，又未能及時為她打針，必須立即「call 白車」送大女去醫院。Margaret更訂立遺囑：「結婚咁多年我哋未試過一齊出去，如果飛機失事，我哋有乜事，邊個照顧小朋友？所以搵律師寫定will（遺囑），我唔想有任何機會擔心。」

Margaret坦言這些年為愛女多次落淚，回想首次崩潰是大女在深切治療部急救：「我喺出面拍門大喊，感覺似發夢。」之後看到愛女身上插滿喉，就輪到一直在旁支撐着她的老公痛哭呼叫：「我係咪做錯嘢！」Margaret醒覺夫妻是互補關係，在生活中互相扶持：「我哋平衡嘅唔止係性格，喺相處時好留意對方，呢份感情一生一世。」