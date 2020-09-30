攝石人蕭亮轉行做YouTuber 教英語法文大晒語言天份

甘草藝人蕭亮曾經在大台演出，早在1993年已移居加拿大，之後回流返港拍劇，在經典劇《男親女愛》中，蕭亮飾演縮骨律師樓老闆，令人難忘。不過要數最有印象，始終是其得天獨厚的磁性聲音。蕭亮今年已屆79歲，早年返回加拿大定居，從此淡出幕前，但孜孜不倦的他，近日被網民發現在YouTube開設頻道「蕭亮百藝網」，頻頻上載短片，不但和網民分享畫作和養寵物心得，他更教網民多個地方的語言，包括英語、法語、上海話、國語和廣東話，除教發音，亦有教文法，盡顯語言天賦。

雖然頻道只見其聲不見其人，但蕭亮獨有的雄厚圓渾聲線，配上昔日的舊照及生活相，亦勾起不少人回憶。上海出生的他，是已故藝人盧大偉的胞兄，當年他跟隨家人移居香港，70年代先後加入香港電台和麗的電視，擔任DJ和新聞報道員工作，後來轉投無綫電視，多年來由他朗讀的「無綫電視翡翠台」，至今仍讓人記憶猶新。

在無綫拍劇期間，蕭亮因攝位搏出鏡，曾被封為「老薑攝石人」，他當時解釋說：「我為記者張大合照嘅構圖着想，咁呢度有個窿唔好睇嘛，我咪攝入去囉！」他拍攝《阿旺新傳》時，飾演唐寧的爸爸，有指其中場口是要拍他見證女兒和黃宗澤結婚，蕭亮疑又因企位問題，和導演發生爭執，導演更爆粗趕他走。自此，蕭亮被無綫雪足6年冇劇拍，直至2011年播出的《七號差館》，便成為他離巢前的告別作。

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