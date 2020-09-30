莊韻澄遇渣男張致恒萌自殺念頭 靠媽咪陪伴學懂怎樣自愛

莊韻澄（原名：莊端兒）在2016年跟張致恒結束3年情鬧得滿城風雨，當時令她心力交瘁。4年後的今日回望往事，她感激曾遇上終極渣男，讓自己明白甚麼才是最重要。感情路絕不平坦，單身多年的她早前聯同張惠雅、張蔓姿、張蔓莎及蔡寶欣為ViuTV主持節目《吃掉前男友》，當中分享自身感情經歷。她笑言現實生活總是被男友吃掉，她一度以為自己對舊情零感覺：「2016年乜都喊晒，點解仲有得喊呢？原來講番仲有感覺。」從14歲初戀開始，直至跟張致恒拍拖，她先後拍了3、4次拖，而每段關係都維持最少3年，每次都視對方為終身伴侶，不過今天發現原來這觀念是錯的，因為當兩人開始同居便會發生很多問題。究竟問題是否男友不懂珍惜？她說：「雙方都有責任，可能我又管家婆仔，好緊張，對方覺得唔得，同埋時間耐咗，始終有啲新鮮感都係難去抵抗。」

跟張致恒的一段情時間最短，卻傷得最深，她解釋之前的戀情都未入行，分手後只需要面對自己，但2016年那次的牽連實在太大，承受分手傷痛之餘，還要面對傳媒追訪，接着又與經理人公司發生問題，最後更要入院割膽，四面楚歌，她說：「最鬱結係徘徊（喺）頭嗰半年，開頭仲會睇吓佢啲嘢，後尾真係完全冇晒感覺，差不多1年時間。」她早已有心理準備張致恒被傳媒影到偷食，本來還以為懂得怎去面對，怎料到事發卻是另一回事：「食女咪食女囉，做乜要做情聖啫，我都好坦白同佢講，唔好咁啦，不如分開，佢又會求你話會改，呢啲係好拉鋸。」面對心愛的男友求情，她承認也會心軟，加上不想經常換男友，便決定一齊去克服，可惜對方是慣犯，復合一段時間，又會出現情敵的私訊。

多年來跟前度都沒有任何接觸，惟獨是張致恒在分手後不久，曾向她提出復合，但遭莊韻澄斷言拒絕，理由是會令疼錫自己的人心痛，她說：「我覺得自己好不孝，因為之前（結婚）件事（媽媽）佢唔知，佢真係嬲。到2016年分手時，我嗌生嗌死，嗰一刻為仔死為仔亡，直程想自殺，跟住我阿媽話：『咁你跳落去啦，你嗰啲貓留畀我，所有剩低嘅嘢會幫你執手尾。』佢講完呢句我真係覺得好不孝，點解搞到自己覺得呢個世界好似只得一個男人？點解令到自己喺呢個世界上冇存在價值？當時我阿媽係唔知件事，係報紙爆出嚟佢先知，但嗰一刻佢冇嚟怪責我，佢真係一直陪伴。」漸漸將時間放回跟媽咪溝通相處上修補關係。

跟張致恒事件當上一課，如果沒有遇上他，莊韻澄不知道還要遇到幾多渣男。談到渣男共同點，她表示嚴格來說遇到的渣男只得一個，但那一個已是終極渣男：「其實都多謝佢，之後真係有類似橋段嘅渣男出現，但已經有防備。經歷上一段關係，而家好容易令我知道佢（追求者）係咪漁翁撒網，同一時間原來佢對個個都咁好，係一個時間管理員，原來有啲男仔係冇一刻可以靜落嚟，每一秒都要同人flirt（調情）下，每一秒對唔同女仔好。」她承認有追求者會因她的身材及藝人身份而來，當中也遇過猴擒追求者，她說：「嗰個係一位富二代，係喺大班朋友食飯聚會中認識，之後佢約我單獨食飯，咁佢條件又幾好，咪了解吓。因為對方有司機，咁我咪懶唔揸車，點知食完飯走時，一上車佢就拖住我，我覺得會唔會急咗啲。」事後她提醒自己再不要貪便宜坐別人的車，令她又學懂要保護自己多一點。

她承認在IG不時分享性感相，會給人一種隨便的感覺，但真正認識她的朋友便清楚她的為人並非隨便，她說：「搵食啫，都係賺吓人氣，呃吓啲Like，之後真係少咗呢一類嘅狂蜂浪蝶。」講到以往舊愛是否着重肉體關係多於彼此溝通相處，她稱讚舊愛們都好好的，並非開始拍拖便要求有肉體接觸，她說：「我又唔覺得佢哋只係着重肉體上，因為以前拍拖時，根本都未入行，可能佢哋見到我係咁（便服衣着），唔會係透過螢幕、IG見到你時，令到佢哋有幻想，所以係冇嗰啲咁多幻想性嘅嘢。對上一位男朋友當然有呢方面要求，同埋偏向呢方面多啲。」感情路上跌跌碰碰，她對擇偶條件越來越清晰，不會再介意是否單身或要找到另一半，她說：「最緊要自己開心同埋錫自己，其實你錫自己，隔籬嗰個都會錫你。」面對將來的愛情，她自覺自制能力提升了，不會很短時間便想跟一個人拍拖，若果拍拖後發覺有問題出現，也會選擇寧願長痛不如短痛，主動提出分手，不會像以往鴕鳥般去忍，等待對方改變。

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