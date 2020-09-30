add名人時尚｜Saint Laurent x Helmut Lang搞裝置藝術 Keith Haring合作Kipling

Helmut Lang 自2005年退出個人同名品牌後便金盤洗手，不再設計時裝，專注在藝術方面。近日Saint Laurent 的巴黎旗艦店突然展出創意總監Anthony Vaccarello 和Helmut Lang 合作的裝置藝術，令人喜出望外。

Anthony Vaccarello 曾公開表示自己多年以來一直對Helmut Lang 深深著迷，他指一開始是想和Helmut 合作推出牛仔系列，Helmut 卻表示自己對創作衣服已不感興趣，但因為Anthony 是時尚界第一個專注於他的藝術作品的人，所以兩人決定合作推出藝術雕塑。

系列名為Helmut Lang x Anthony Vaccarello for Saint Laurent Rive Droite，Anthony 將設計時裝時有瑕疵的作品給Helmut，然後Helmut 把它們撕成碎片，用有色樹脂混合，再以鋁製模具雕刻出類似的圖騰形狀，真實而原始。作品隨後會移師到Saint Laurent 洛杉磯店展出。

美國藝術家Keith Haring 雖然已離世30年，但作為當代最具影響力的藝術家之一，其作品依然倍受喜愛，最近Kipling 就推出了和Keith Haring 合作的限量聯名系列。

Keith Haring 獨特而標誌性的創作表達了愛與和平的理念，聯名系列將其藝術風格及品牌推崇的正面生活態度互相融合，背包、腰包和Tote bag等袋款實用兼輕便，用上Keith Haring 以黑板及粉筆創作的黑白色作品為藍本，再搭配經典的滑板人形印花、地球儀和猴子圖案，玩味十足。

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