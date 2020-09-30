韓劇女主角鬥坎坷 金喜善 李宥利鬥慘情

韓國電視圈雖然受疫情影響，而令不少劇集暫停開工，不過仍有多齣劇集熱播中。當中近日多位一線女星都有新劇推出，好似「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的《Alice》、李宥利和延政勳主演的《謊言的謊言》，以及林秀香主演的《當我最漂亮的時候》，不過她們三人在劇中的經歷都相當慘情，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

被喻為「2020年最燒腦韓劇」的《Alice》，講述飾演刑警的周元為報殺母之仇而追捕時間旅行者，其間意外遇見了和母親長得一模一樣、掌握着時間旅行秘密的物理天才尹泰伊（金喜善飾），繼而帶出一系列在平行時空發生的故事。金喜善在劇中要分飾周元的母親和現代天才物理學家，「前者」為了誕下受蟲洞輻射影響的孩子，毅然從未來回到過去，卻在兒子18歲那年慘遭殺害；「後者」與周元在相處中暗生情愫，竟在穿越未來的過程中，發現對方死在自己懷內。不少劇迷都戥金喜善可憐，亦希望她能在劇中愛情和親情兼得。

至於李宥利和延政勳主演的《謊言的謊言》，是Channel A年度推薦電視劇，劇情集合冤獄、復仇、母女分離等元素，贏得韓國觀眾一致喜愛。該劇播出僅四集，即創下4.276%收視紀錄，刷新該台最高紀錄。於劇中李宥利成為豪門新抱，點知婚後卻遭到老公家暴，最終她因自衛而誤殺老公被判入獄，入獄後更經歷父親死亡、於獄中生完女兒後又被迫與愛女分離，雖然觀眾指內容煽情，不過就繼續捧場，邊罵邊為李宥利抱不平。

而林秀香在《當我最漂亮的時候》就要周旋於金志洙和河錫辰兩兄弟之間，令到兩兄弟反目。林秀香屬劇中最慘情的角色，自小因母親入獄而與姑姑同住，受盡親人白眼和肉體暴力；後來認識了金志洙和河錫辰，令她的人生再度陷入混亂之中。

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