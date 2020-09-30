曾來港開騷 | 日本女歌手ELISA爆經理人性侵：在飛機上被要求口交

65歲日本創作天后竹內瑪利亞所屬事務所「Smile Company」旗下女藝人ELISA大爆被經理人性騷擾，她曾經唱過多首動畫歌曲，包括今年4月開始播放的《銀河英雄傳說》的片尾歌曲，她亦曾經兩度來港，分別於2011年及2015年出席動漫盛會及在西九龍中心辦粉絲聚會。

日本動漫女歌手ELISA是模特兒出身，她近日爆喊指得到事務所13年的照顧，原本希望努力工作報恩，但卻忍受不了經理人的性侵。ELISA表示該經理人於前年5月開始接手她的工作：「一起工作後不久，經理人跟我說以前已覺得我可愛。他30多歲，已經有老婆和小孩，但亦經常會以工作為藉口約我食飯。在惠比壽的路上，醉爆的他對我又攬又錫。雖然這樣，但因為他幫我找工作，所以我才吞聲忍氣。」ELISA又指直到去年4月到夏威夷工作時，對方開始變本加厲：「他在飛機的座住上脫下褲子，要求我幫他口交。在夏威夷演出後，又在酒店房內被他要求發生性行為，之後在練歌時又被強吻及伸手放入內褲裏。直到去年11月，我才將所有事情告訴社長。」

ELISA指社長初時雖然用心聆聽她的投訴，但顧問律師聽過雙方的陳述後，竟一致認為經理人的行為不算騷擾，最終迫她於今年1月提出辭職，並於本月解除合約。而社長就指經理人與ELISA只是發生不倫戀，而非性騷擾。

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