Video Talk今日精選丨9pm NBA總決賽「火」「湖」爭霸 10pm學點提防手提電話監控

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》9月30日（三）Video Talk精選節目表：

1. 體Channel︱ NBA總決賽「火」「湖」爭霸 丘雨勤、蔡再懃、李嘉耀、宗銘達分析戰局

日期：9月30日（周三）

時間：9pm - 10:15pm

主持：丘雨勤（NBA評述員）

嘉賓：蔡再懃（19年甲一MVP、滿貫後衞）

嘉賓：李嘉耀（前南華教練）

嘉賓：宗銘達（遊協教練）

內容：今季NBA季後賽來到爭霸階段，湖人西岸決賽順利淘汰金塊，自2010年再闖總決賽；東岸方面，以第5種籽出線的熱火，繼續黑馬本色，淘汰東岸一哥公鹿後，東岸決賽再淘汰三哥塞爾特人，2014年後再闖決賽。「火」「湖」首度在總決賽交手，焦點落在湖人前鋒勒邦占士身上，「大帝」在11至14年曾領熱火4度殺入總決賽，當中兩度奪冠，今次則穿上紫金兵團球衣倒戈。熱火則靠占美畢拿領軍，配合一批冒起小將如艾迪巴約、希路、鄧肯羅賓遜等，挑戰湖人。

7場4勝制總決賽，將於香港時間10月1日9:00am展開首戰，今集【體Channel】由資深評述員丘雨勤任擔任主持，上年甲一MVP、滿貫後衞蔡再懃、前南華教練李嘉耀、遊協教練宗銘達擔任嘉賓，一齊同大家分析總決賽形勢，以及總結塞爾特人、金塊兩支出局球隊問題等。

2. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】提防手提電話監控

日期：9月30日（周三）

時間： - 10:30pm

主持：方保僑、何宛珊（表妹）

嘉賓：楊和生（資訊保安專家）、蔣志輝（私家偵探社「一目偵信」社長）

內容：

一直有消息指科技公司會向各地執法機構出售破解電話資料的服務，例如以色列的Cellebrite有傳曾幫FBI破案，早前也有報導指瑞典公司MSAB曾向香港警隊提供相關技術。到底電話資料是否很容易被破解？除了破解之外還有沒有其他需要慎防的監控技術？《10點搞邊科》請來資訊保安專家楊和生和私家偵探社社長蔣志輝探討相關議題。

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《果燃台》10月1日（四）Video Talk精選節目表：

1. 【競馬Fact Check】

日期：10月1日（周四）

時間：12:15pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：直播及分析星期四沙田馬場十場賽事，外籍大師傅賴低澳洲騎師薛恩未開齋，華籍練馬師徐雨石於周三「登六」，前者會否有零的突破？後者會否贏馬賀壽？主持與大家齊齊chit chat；還有各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦計算預計臨場大戶落飛馬，各項資訊齊備。

2. 4點鐘調查你，Sir！︱「給你一發子彈 不等於要放進誰的胸」

日期：9月30日（周三）

時間：3:55pm - 4:25pm

主持：查理

嘉賓：岑子杰 民陣召集人

內容：去年10月1日一場荃灣示威活動中，有警員向中五學生曾志健（健仔）胸口近距離開實彈槍，萬幸保住性命，惟續面對暴動及襲警兩罪。事隔一年，公義何存？民陣申請十一遊行，主題包括毋忘開槍事件、關注十二送中港人、反對健康碼和《港版國安法》、重申五大訴求，但連帶上訴，一同仍被駁回。有網民自發同日上街，追究開槍事件、關注被送中的12港人及重申五大訴求。警方早早明言會嚴陣以對。今集《調查你》邀請民陣召集人岑子杰分享看法。

本節目內容僅代表個別嘉賓意見，與《蘋果》立場無關。

3. 機鬥【Video Talk：瑪利奧35周年新作《Super Mario Bros. 35》】

日期：10月1日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：機鬥網站編輯Allen

嘉賓2：Garget Guy編輯小天

內容：今年適逢是瑪利奧35周年，一連串新作及活動即將發動！頭作便有這款大屠殺玩法的《Super Mario Bros. 35》，遊戲既要應付關卡的怪物之餘，更要面對額外的敵人，最多可以 35 人連線玩法爭取最後冠軍，難度十分高！此外，任天堂亦有多款瑪利奧新作推出，令大家為這未來的半年全程進入 Mario 的世界！今集邀請機鬥網站編輯Allen以及Garget Guy編輯小天，立即與大家試玩首日推出的《Super Mario Bros. 35》新作！

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