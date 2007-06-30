四大天王｜劉德華做CEO 郭富城任副總裁？ 出手解決大陸半導體晶片荒

美國政府制裁大陸公司，高科技產品被限制出口，高端半導體晶片成為重災區。有報道預計到明年初，大陸將會缺少晶片可用。大陸政府急切解決晶片荒，以舉國之力提供數以十億計補貼，鼓勵由國企到民企自主研發晶片，解燃眉之急。甘詞厚幣下研發晶片公司如雨後春筍。日前一間自稱是研究院的公司中，在其簡介網頁赫然發現有疑似香港四大天王的名字出現。

該間研究院聲稱公司設在濟南，公司創辦人兼CEO為「劉德華」，個人簡介中，該名劉德華於2005年在中國科學技術大學少年班獲理學學士學位，下屬三位副總裁分別為郭富城、張學友 及黎明明。網頁沒有附上圖片，但單看名字，除「黎明明」跟藝人黎明只一字之差外，其餘三人跟本港的「四大天王」完全同名同姓，世事何奇巧合和弔詭。該網頁昨日已經不能登入，大陸亦有不少有關這間「四大天王」出任晶片公司高層的報道，有指該研究院網頁遭黑客入侵篡改。根據大陸資料顯示，該研究院於去年8月30日成立，註冊資金為1億元人民幣，實繳資本4,900萬元人民幣。

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