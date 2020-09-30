姐匙Talk丨翅仔擺妻女上枱製造話題

喺香港要做明星，最穩打穩紮，都係喺大台做藝員逐步爬上去。不過要升做主角，尤其係男藝員，閒閒哋地要等十年、甚至二十年真係好艱苦。所以啲小生一上位，通常都好珍惜，除咗正常工作演出，喺宣傳上仲會暗中落多好多功夫。

呢排再喺幕前活躍嘅「翅仔」，自從入咗大台成功上位，自然更加肉緊。翅仔特別緊張關於自己嘅報道，有行內記者朋友就有單好笑料爆畀Jessie知，話說翅仔老婆早排生完女，好想靠呢單正面新聞增加曝光，又想多啲人講佢妻女，諗住可以吸廣告。

有次記者去探班，當時翅仔埋緊位，導演原本話一cut機即做訪問，點知翅仔一拍完就消失咗，以為佢去廁所啦，但係等咗十幾分鐘都未見佢返嚟，導演覺得奇怪就搵人摷佢，竟然發現翅仔匿埋喺佈景後玩電話。呢個時候，有人發現翅仔喺社交網出新post，貼咗佢同老婆、囡囡合照，原來翅仔係驚訪問冇話題，所以趕住貼相，等記者可以問佢。明白發生乜事之後，大家當然喺度狂笑。翅仔跑慣江湖，受訪時見到大家嘅表情，已大概知道乜事，佢就笑笑口話：「驚你哋冇嘢問啫。」自爆打圓場。

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