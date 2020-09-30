屍骨未寒｜《歡樂合唱團》Naya前夫竟搭上姨仔拖手兼同居

曾大受歡迎的美劇（Glee），當中飾演啦啦隊員Santana的33歲女星Naya Rivera，今年7月因救4歲兒子溺斃。然而，Naya屍骨未寒，就已爆出前夫Ryan Dorsey搭上Naya之妹Nickayla Rivera，二人在超市公然拖手，最近更同居，令網民大呼不能接受。

Ryan與Nickayla早前被影到同遊超市購物，更一度被影到十指緊扣，明顯是戀人關係，另外，早前二人亦聲稱為照顧Naya遺下兒子Josey，已經同住一屋。而面對指摘，Nickayla就表示：「在我生命中最黑暗的時刻，唯一重要的就是我的朋友家人，因此我即使不能面對自己，都要為我的姨甥現身。」至於Ryan亦搬出兒子作藉口：「兒子問我姨姨可否搬來一起住，他說：『我想姨姨永遠與我們一起住。』現在她是最接近兒子母親的人。」並表示不會理會世人目光，繼續現時的決定。

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