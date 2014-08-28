厲旭認戀前女團TAHITI成員 25歲女友Ari否認是新天地教徒

韓國男團Super Junior（SJ）的33歲成員厲旭，今日凌晨認戀女團TAHITI出身的25歲女星Ari。

近日有爆料指厲旭跟Ari正在戀愛，厲旭今日凌晨於fans網站發文承認戀情，對fans感到很抱歉，同時澄清：「最近公開的花束自拍照，是來看演出的公司同事送我的。」對於有傳厲旭幫女友開咖啡店，厲旭就否認傳聞，指咖啡店是幫父母開的，Ari因為有相關經驗所以幫忙經營官方社交平台的賬號，對於自己的輕率想法而令fans受傷了而感到抱歉，表示：「我會成為更加有責任感去回報大家的厲旭 ，以及絕對不會對始終是我第一位的SJ的活動帶來損害，會盡全力做到最好。」

而Ari方面亦澄清咖啡店的賬號是為了宣傳而開設，表示：「因為有在咖啡店工作的經驗，所以我想先站出來打扮得漂亮，他也沒有給我開咖啡店，咖啡店的收益也不是我的。」又指跟厲旭沒有情侶戒指，上傳的照片都是相似的設計，同時澄清自己是基督徒，不是新天地教會的信徒：「有關報道中截圖的女性，是我兩年前認識的前輩聯絡我要做廣播，對於該媒體是否與新天地有直接關係完全不知道，對於引起誤會，真的很抱歉。」

而厲旭所屬的事務所今日亦證實戀情：「厲旭和演員Ari作為關係很好的前後輩相處一段時間後，已經發展為戀人關係。」據知厲旭除了SJ的活動外，亦演出不少音樂劇，而Ari於TAHITI解散後，曾演出過話劇《媽媽的食譜》。

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