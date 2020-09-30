張達明愧疚曾因工作忽略仔女 承諾會做所有事令他們快樂

張達明在2011年確診鼻咽癌，雖然抗癌多年病情已趨穩定，但達明坦言自己仍未算完全康復，日前他接受苑瓊丹所主持的節目《開工大吉77》訪問時，直言：「好似今日（訪問當天）要見苑仔，我咪化個妝，食番肥啲睇落飽滿啲。而家我都呼籲各大監製搵我演皇帝呢類角色，坐喺度等人服侍，加上我做過周星馳同劉德華電影嘅皇帝，所以係『皇帝專業戶』。」

去年可算是達明的豐收年，除了在病後可一圓監製夢外，還憑電影《麥路人》奪下兩個電影獎項。回想得獎當天，達明笑言還以為自己被整蠱：「兩年前去華鼎獎，初時以為係做頒獎嘉賓，到場先知自己攞獎，初時都唔信㗎，以為佢哋拍整蠱片，嗰次就第一次攞獎。到金像獎被認同意義好大，原來我係一個正式嘅演員，係交到貨嘅！」達明指當時自己已有一段長時間沒有拍戲，加上健康問題，起初也擔心應付不來，幸好自己最後仍不負眾望。對於能再次拍電影，達明表示是開心的，但他指最希望的，還是再次踏上舞台演出棟篤笑：「咁多年最鍾意都係做棟篤笑，因為夠即興，試過做做吓唔記得對白，錯晒都照做落去，偏偏成為最好笑一段。」

向來甚少在訪問中提及家人的達明，今次罕有地談及囝囝張子由及囡囡張子蕎，他直言一對仔女對他來說相當重要：「（佢哋）係我人生最美麗嘅事，我係幸運兒，我會做所有嘅事令佢哋快樂。」他又指以前因為要北上拍戲的關係，令可以陪伴一對子女的時間不多，故覺得對他們及家人均有所愧疚。

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