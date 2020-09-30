楊婉儀夫婦曾被追債千萬 現移居美國網上教學養家

1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie），於2003年下嫁前練馬師王登平之子王帥勳後，在港澳大展拳腳發展兒童教育事業，卻因理財不善，以致近年夫婦二人債務官司纏身，被追數過千萬。Winnie於去年底低調帶同子女回娘家美國三藩市生活，Winnie目前在網上開設兒童英語班，以視像方式提供教學賺錢，順便照顧在當地讀書的一對仔女。

少奶奶楊婉儀過往在港生活無憂，但因生意失敗債主臨門，無奈變賣物業周轉，同時以港姐后冠及三藩市的物業作抵押借貸，其後由於無力還款，遭債主入稟要求交出后冠和業權。夫婦二人原先以7萬元月租西貢海景大屋，亦於前年被業主入稟追討租金28萬，其後轉搬到數百呎細單位居住。

現年50歲的楊婉儀不時在IG自我鼓勵，表示要保持正面及健康，但香港生活壓力大，楊婉儀決定回到美國重新開始，在去年疫情爆發前，帶同15歲大女Hannah及13歲細仔Jonah到三藩市生活。

美籍的楊婉儀在三藩市長大，媽媽及胞姐長居當地，據報道其姊在當地教育局工作30年，可以給予楊婉儀的教育工作意見，而楊婉儀過往在港有不少長期學生，現在疫情期間可以靠網上教學維持收入。而身為媽媽的她，亦抽時間照顧仔女起居飲食，她不時在IG分享與仔女於美國的生活點滴，但卻未見老公王帥勳蹤影。

勇於創業的楊婉儀夫婦，早年曾搞網上遊戲公司、旅遊雜誌、嬰兒服裝及公關公司，但也未能成功。隨後楊婉儀曾在鄧梓峰的「梓峰教育」開設幼兒英語班，及後自立門戶卻與合伙人出現金錢糾紛，全部結業告終。

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