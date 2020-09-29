2007年播出的經典韓劇《咖啡王子》向來都是不少韓劇迷心目中的神劇，此劇最近再度翻紅！全因MBC電視台找來原班人馬亮相，特別拍攝一部兩集的紀錄片話當年。當年有份參演的主角孔劉、尹恩惠、李善均、金材昱等早已躍身一線韓星，今次可以RE-U實屬難得，難怪節目首播即引來洗版式討論，而孔劉和尹恩惠更像是重溫初戀般。紀錄片名稱馬上衝到韓國NAVER熱搜榜冠軍位置，成功勾起劇迷滿滿的回憶。

撰文：莉莉人

韓劇《咖啡王子》在2007年暑假檔播出，故事講述尹恩惠飾演的高恩燦，為了生計，女扮男裝來到只招募靚仔侍應的咖啡店工作，遇上孔劉演的富二代兼咖啡店老闆崔漢傑，雙雙墮入浪漫愛情的青春故事。女扮男裝的題材在2007年算相當新鮮，孔劉為愛不惜一切，基本不在意對方是男是女，純真火熱的感情，有笑有淚。再加上看着一班青澀的年輕人一起努力經營咖啡店，橋雖舊卻十分熱血，叫人莫名想追看下去。劇集收視率由最初15.5%，去到後期翻一倍，創下32.1%的高收視神話，以當年愛情劇劇種來說已經是破紀錄。

罕有邊重溫邊分享

《咖啡王子》帶挈當年28歲的孔劉被咖啡品牌相中擔任廣告代言人接近10年，而那時23歲、本身拍《咖啡王子》之前已憑《宮》及《葡萄園之戀》而人氣高漲的尹恩惠，也成為2008年「韓國演藝圈百大影響力人物」之一，再創事業高峯。MBC製作多年的《青春紀錄——再次二十歲》，上周四及明晚播出的第二集「咖啡王子篇」，是希望以採訪紀錄片的形式傳達青春的意義，其實不少受歡迎的韓劇偶爾都會推出特輯，通常都是播幕後花絮和NG片段，但今次的紀錄片叫演員們於多年後一邊重溫著名場面，一邊分享內心世界的模式的確少見。

神劇紀錄片成熱潮

正如紀錄片中孔劉所講，《咖啡王子》就好似每個人的初戀般美好。孔劉與尹恩惠這對螢幕情侶先由疑似HeHe戀轉成男女戀的過程，至今依舊讓觀眾心動不已。劇中一幕她樹熊上身般擒實孔劉，由大門咀到上床的激情戲，平日煲劇的fans最多只會在家中邊睇邊FF，但透過紀錄片就親眼看到兩位主角都一樣大叫尷尬到掩臉冇眼睇，而其他演員偷笑食花生的真實反應也有看頭。昔日的最佳拍檔亦因過往情誼而提出傳媒撬極都是hea答的婚姻問題，孔劉就在尹恩惠追問下，坦言未婚的真實原因是錯過最佳時機。其實此系列的紀錄片早於2018年已經推出過「男生女生向前走篇」，找來有份參演2000年播出的長篇處境喜劇《男生女生向前走》的張娜拉、趙寅成、梁東根等演員重聚而大獲好評。今次「咖啡王子篇」收視報捷後，未知MBC之後會否將十多年前的大熱韓劇如《宮》、《大長今》、《我係金三珣》都來一個特別篇呢？

【13年後各自為據】

六大主角孔劉、尹恩惠、金材昱、金東旭、李善均及蔡貞安今次分成三組現身節目，這個超強卡士要現在再次同框的可能性微乎其微，13年前的《咖啡王子》絕對是他們的成名作。

男主角孔劉

當時的孔劉還未成為家喻戶嘵的「鬼怪大叔」，更一度因為不想再拍愛情劇而多次拒拍，幸好最終接演了《咖啡王子》作為他當兵前的最後一部韓劇，自然的演技亦為他面臨兩年空白期前打了強心針。

女主角尹恩惠

當年尹恩惠以短髮男仔頭look配上幾乎全素顏演出獲大讚，可惜於2015年內地綜藝節目《女神新裝》（圖）中爆出抄衫醜聞後，形象插水。即使多次透過公開豪宅、帶狗仔上綜藝節目試水溫，但都不敵韓國網友惡評而翻身未果，無奈減產。

男二李善均

李善均在劇中飾演孔劉堂兄，拍此劇前早已是公認的演技派，但要數連非韓迷都認識的角色，必然是去年揚威國際的得獎猛片《上流寄生族》中扮演富爸爸一角，衝出韓國成為巨星。

女二蔡貞安

《咖啡王子》暫時是蔡貞安演藝生涯中最紅的作品，後來都未有一部作品零舍標青，較為熟悉的會是她於韓劇《Man to Man》中演延政勳的太太。

【三劍俠】

金東旭

曾想放棄演戲的金東旭，幸好在2017年憑電影《與神同行》中飾演車太鉉的弟弟「金秀鴻」（圖）大開知名度，並得到多個演藝獎項。

金材昱

2017年，金材昱以血腥暴力劇《Voice》中的冷血殺人魔「毛泰九」獲封「最靚仔殺人魔」爆紅，他跟金東旭於2018年的驚慄劇《客：The Guest》再度合作，上演默契十足的男男Bromance。

李言

李言在劇中癡戀尹恩惠妹妹，此癡情角色得到不少人的喜愛，不過他於2008年因車禍意外逝世，今次於紀錄片只能重播回憶片段，令人大感欷歔。

【咖啡粉朝聖地】

紀錄片除了眾舊臉孔令人無限懷念之外，製作團隊特別邀請演員分別重返當年的取景地亦獲不少關注。孔劉在劇中經營的「咖啡王子一號店」是位於弘大、樓高兩層的咖啡店，劇中主角們曾進行大翻新，劇組真的將這家店重新裝修，拍完劇後就保留拍攝原貌成為一家咖啡店，多年來都成為世界各地劇迷訪韓必到的朝聖地。孔劉沖過咖啡的小吧枱、經典告白戲背景的向日葵壁畫，以至尹恩惠親手畫上公仔的玻璃窗都保留完好。

另一個打卡熱點是劇中李善均的居所，取景自一個位處付岩洞、由畫廊及咖啡店組成的藝術空間「山末同一」，宋承憲主演的韓劇《我的公主》亦曾在此取景。