李明蔚開始接受治療續命 林子博太太情況漸穩定對未來有信心

現年30歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），22歲時被確診患上鼻咽腺樣囊性癌，在抗癌8年期間，病情一直反覆，上周她在個人facebook專頁發放短片，親述病情惡化，並向外界募捐，希望有心人能施以援手，期望可以籌夠錢讓她去做免疫細胞治療續命，在短短數日間，Sarena在facebook發文，感謝各方好友幫助，更感恩醫藥費款項已經達標。

今日她在facebook貼出一張接受治療的相片並說：「人間有愛！很感恩！今天開始冶療！感謝大家的幫助我才可以有能力繼續走下去！我明白到幸福不是必然，所以我一定會努力堅持！」一向視Sarena如親妹的馬浚偉留言說：「SARENA，不用再擔心其他事情了，那就好好接受治療，好好休養身體！快快好番畀我睇，知嗎？永遠錫你支持你！」不少網民留言替她打氣，甚至亦希希望林子博的太太早日可以接受治療。

其後子博在facebook出post，他感謝大家的祝福並說：「太太身體狀況穩定下來，我們一家人仍充滿信心，這場仗信念很重要，首先不要有放棄心態，堅持吧﹗樂觀積極，特別是有小朋友的家庭，保持正向態度，避免負面情緒出現好重要。明白面對眼前困難，但想想如果自己都倒下，如何支持身邊的病人？其次，明白病人每次治療後都身心疲憊，回想起太太每次化療後都會又屙又嘔，出現周身骨痛，體重減輕等副作用，自己完全幫不上忙，是無助、是傷感！但我們要懂得抽離，而且，有時我們更要硬起心腸，要求他們繼續飲，因為癌症病人補充營養非常重要，要多攝取低醣、高脂、高蛋白質同含有抗氧化維生素的食物，仲一定要用魚油EPA，因為整體可以幫助穩定體重，或減緩體重下降的速度，當然沒可能要他們大量進食，他們亦不可能辦得到。建議每日都飲用一些癌症病人專用補充飲品，吸收充足的營養和避免體重過份下跌是關鍵。」

最後他還多謝大家關：「小弟未來會在香港開電視同大家見面﹗現時疫情仍然嚴峻，大家記得出入戴上口罩，小心身體！」子博日前在facebook live上表示，由於太太的病情惡化，需要接受一項新治療方法，但因醫療費用相當昂貴，實在難以應付，所以在無計可施之下惟有網上眾籌集醫藥費，直播期間還哽咽跟太太說：「唔好再交代咁多嘢畀我，其實我唔想聽......每一次都唔想聽，因為我生活上好多嘢都依賴太太，好多嘢都係由佢負責，希望呢個世界仲會有奇蹟。」

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