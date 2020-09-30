35歲「怪談女」林熹瞳中秋結婚：終於嫁得出啦 　

明天中秋節，35歲「怪談女」林熹瞳和拍拖3年的男友結婚，人月兩團圓。林熹瞳的男友姓何，現年40歲，任職手錶品牌經理。兩人在疫情下拉埋天門窗，婚禮一波三折。

準人妻林熹瞳接受《蘋果》電話訪問，出嫁前夕的她開心說：「結婚一定係開心嘅，終於嫁得出，疫情梗係好大影響啦，因為已經改咗三次，一波三折，好似嫁極都嫁唔出，而家終於嫁得出啦，通常話新娘之前會好緊張發脾氣，但我又完全冇，可能做開呢行，搞慣活動冇乜特別感覺，但都開心，人生終於開始要進入另一個階段，多咗個身份感覺幾新鮮。」

至於擇日中秋出嫁，她笑言是被迫：「我係基督徒百無禁忌，但媽咪堅持一定要好日結婚，因為啲期改到冇得再改，淨番10月1日係好日可以行到教堂，局住中秋出嫁囉。不過唔開心呀，因為仲係限聚令，婚禮而家得20個人，變咗好多親戚要睇facebook live，然後行過嚟同我打卡影張相，我真係覺得好辛苦對唔住佢哋，搞咗好多嘢但好少人參與，都有啲失望，啱啱知道10月2日教堂可以容納50人，真係好大打擊。」

身為虔誠教徒的林熹瞳，要求老公都是基督徒，所以男友為她受洗，當日更趁機求婚成功：「我同先生由相識到拍拖3年時間，佢喺教會求婚，因為喺佢追我時，我話老公一定要係基督徒，因為追我，佢每星期都返教堂，之後仲洗埋禮，佢喺洗禮當日喺教堂同我求婚。」

入行多年的林熹瞳，曾與黃玉郎、林文龍傳緋聞，現情歸圈外男友：「做呢行壓力好大，我又屬於工作狂，覺得老公畀到家嘅感覺我，我哋係打機識，佢個人好簡單，好易開心滿足，同我過往生活完全相反，呢行好繃緊，見到佢打機都可以開心笑，佢好鍾意家庭好顧家，放工返屋企。我對家庭好渴望，佢好享受家庭樂，又同我屋企人關係好好，我忙嘅時候，佢去媽咪度攞湯畀我飲，呢樣最吸引我。」問到男友有否許下愛的宣言？她說：「行動最實際，最緊要兩個人白頭到老。」

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