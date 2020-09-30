江伊晴33歲生日穿浴袍肉麻放閃 張文慈跳舞迎49歲生辰

江伊晴（原名江若琳，Elanne）今日33歲生日，嫁得一個好老公的Elanne經常於IG放閃，每次肉麻程度不斷提升，昨晚Elanne與老公蕭潤邦（Oscar）二人世界，在經過細心佈置的酒店房間慶祝生日。房間放滿彩色繽紛的氣球，Elanne穿低胸上衣與老公共晉晚餐，之後更換浴袍擺出冧樣。

Elanne在IG留言：「有人話，我最好嘅生日禮物就係佢永遠都咁錫我，其他人講我未必信，但出自佢口我一定信！睇到呢度你哋應該好想嘔，生日簡簡單單一餐飯已經好滿足啦！今年生日特別開心，係貓季我有一班好好嘅小夥伴，係工作上有令我好安心嘅團隊，生活上有好多好愛我嘅朋友仔！夠啦！最後祝自己33歲生日快樂，開開心心，繼續做正能量少女。」Elanne笑言：「如果覺得我不像33歲的請按讚，哈哈哈哈﹗」結果獲得7000多個按讚，而周慧敏有留言祝福。

Oscar在IG帖文說：「祝你生日快樂，身體健康，年年未夠秤，平日唔梳頭嘅我，今日冇帶GEL，護髮素GEL頭頂住先，你永遠簡單美麗，你快樂所以我快樂。」

同樣是今天生日的張文慈（Pinky）踏入49歲，其好友昨日為她慶祝生日，Pinky特別與fans排舞慶祝，而過去與Pinky在亞視電視劇《我和殭屍有個約會》中合作的尹天照、陳啟泰及吳廷燁，亦有為Pinky拍片祝賀，Pinky在IG寫道：「我的生日願望，大家很快不用載口罩，人人有工開，身體健康。」

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